Выставка "Тарихқа тағзым" открылась в Астане

Фото Марата Куракова
28 мая состоялось открытие выставки под названием "Тарихқа тағзым", посвященной 550-летию Казахского ханства и 20-летию Конституции РК, передает Kazpravda.kz
.
В выставочном зале Дворца Независимости свои работы представили член Союза художников и журналистов Казахстана, заслуженный деятель культуры Жанузак Мусапир и член Союза художников Казахстана Максат Бексултан.
Особую роль в творчестве Жанузака Мусапира занимает природа родного края. Это натюрморты, городские пейзажи, жизнь и быт казахского народа. Специально к 20-летию Конституции РК художник репрезентовал портрет Балуана Шолака, выполненный маслом, который писал с потомков исторической личности.
"Портретов Балуана Шолака почти нет. Я писал его полгода, и теперь вы можете оценить результаты моей работы на этой выставке", – отметил Жанузак Мусапир.
По словам художника, для создания своих картин он черпал вдохновение в родном крае, родных степях и людях.
Также на выставке представлены работы Бексултана Максата, чья работа "Аныракайская битва" занимает особое место в экспозиции. Знаменитая битва за казахские земли стала итогом объединения всех казахов, высшей точкой подъема единого народного духа.
Выставка "Тарихқа тағзым" продлится во Дворце Независимости до 28 июня.