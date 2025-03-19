Выставка в честь 115-летия Бауыржана Момышулы проходит в Астане

Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Среди экспонатов особое место занимают личный дневник Бауыржана Момышулы, его записная книжка, использованная в 1955–1956 годах в городе Калинин

Фото: МКИ

В Национальном центре рукописей и редких книг состоялась выставка «Бауыржан Момышұлы — аты аңызға айналған қолбасшы», приуроченная к 80-летию Великой Победы и 115-летию со дня рождения Героя Советского Союза, выдающегося военачальника и писателя Бауыржана Момышулы, сообщает Kazpravda.kz

По информации МКИ, на выставке были представлены личный дневник Бауыржана Момышулы, его записная книжка, использованная в 1955–1956 годах в городе Калинин, личная карта военного периода, портрет, фотографии, художественные произведения, посвященные его героизму, а также исторические книги о Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие представители Национального военно-патриотического центра ВС РК, члены совета ветеранов Национальной гвардии, юные уланы Военного колледжа имени Героя Советского Союза, Народного Героя, армейского генерала С. К. Нурмагамбетова, студенты, сотрудники архивов, историки и ученые.  

#Астана #выставка #МКИ #Бауыржан Момышулы

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