Выстрел в спину

Штучные специалисты, имеющие высокую квалификацию, остались без работы, как и еще несколько десятков сотрудников Республиканского государственного казенного предприятия «Центр олимпийской подготовки по видам стрельбы». Раньше центр располагался в Шымкенте, но после реорганизации ситуация изменилась. С января по распоряжению Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Центр олимпийской подготовки (ЦОП) объединили с несколькими спортивными центрами, размещенными в городе Нур-Султане. В итоге структура, которая на протяжении последних десяти лет успешно вела работу по развитию стрелковых видов спорта, исчезла с карты города и страны.

Результаты деятельности спортивного предприятия говорят сами за себя. За годы работы здесь подготовлено 208 спорт­сменов высокого класса, завоевавших 613 медалей разного достоинства на чемпионатах, кубках мира, Азии, Азиатских играх, юношеских Азиатских играх и Всемирных универсиадах. Спортсмены центра принимали участие и становились финалис­тами в летних Олимпийских играх.

На работу в центр смогли привлечь квалифицированные тренерские кадры, разработали уникальные методики тренировок и восстановления с учетом передового международного уровня и Антидопингового комитета WADA, а это огромная селекционная работа, которая и дала такие результаты. Повышение технической оснащенности, привлечение иностранных специалистов и постоянное повышение квалификации тренерско-преподавательского состава позволили казахстанским стрелкам войти в пятерку сильнейших стран в Азиатском регионе и в десятку – в мировом рейтинге.

При этом олимпийская стрелковая сборная страны на треть укомплектована спортсменами, живущими в Шымкенте. Они, как и их тренеры, остались жить в родном городе. Здесь же продолжают тренироваться, что не запрещалось раньше и точно так же разрешено сейчас. Только вот рядом с ними теперь больше нет узких специалистов, которые обладают ценным опытом в подготовке высококвалифицированных спортсменов, могут настроить их на успешное выступление и помочь в достижении заветной цели. Несколько десятков профессионалов, обладающих ценнейшим опытом, при переезде центра в столицу вынуждены искать работу в других сферах деятельности, что сделать в нынешних условиях не так-то просто.

Ведущие спортсмены и их наставники считают такое решение поспешным и прогнозируют на перспективу негативные последствия для развития стрелковых видов спорта в Казахстане. Свое утверждение они аргументируют целым рядом факторов, среди которых и тот, что Шымкент стал городом-миллионником и активно развивается во всех сферах, включая спорт. Высокая плотность населения позволяет выбирать одаренных и талантливых детей и подростков и растить из них перспективных спортсменов. Для этого нужны соответствующая база и кадры, которые как раз и были в ЦОПе.

Не стоит забывать и о том, что климат Шымкента позволяет вести подготовку спортсменов круглый год в отличие от Нур-Султана, где холодный резко-континентальный климат сокращает время тренировок до четырех месяцев в году.

И наконец, вишенка на торте – наличие в Шымкенте уникального проекта «Шымкент шутинг плаза» (SHYMKENT SHOOTING PLAZA). Это крупнейший стрелковый комплекс в Азиатском регионе, имеющий всю необходимую инфраструктуру для организации круглогодичного централизованного учебно-тренировочного процесса и проведения крупных спортивных мероприятий вплоть до чемпионатов мира по стрелковым видам спорта. Нур-Султан же не располагает аккредитованными Международной федерацией стрельбы стрелковыми базами, лукодромами и тирами.

Стоит помнить и о том, что стрелковые виды спорта в Шымкенте культивируются уже более полувека, сформировались за это время свои традиции, преемственность и есть своя история. Говорят, что перенос ЦОПа продиктован необходимостью экономии бюджета. Но расчеты с учетом приведенных факторов показывают, что потери могут оказаться куда более значимыми и серьезными, чем мифическая экономия.

Инициативная группа, в которую входят как спортсмены-ветераны, так и действующие, разработала даже альтернативное предложение. Предлагалось оставить в городе Центр олимпийской подготовки по видам стрельбы и усилить его такими традиционными для Шымкента видами спорта, как гребля на байдарках и каноэ, академичес­кая гребля, гребной слалом на байдарках и каноэ, фехтование, спортивное скалолазание, велошоссе, паралимпийские отделения по указанным видам спорта.

Для этого есть достаточная материально-техническая база. К примеру, оснащенные всем необходимым учебно-тренировочные базы, высококвалифицированные тренерско-преподавательские кадры по этим видам спорта. На берегу Бадамского водохранилища построена уникальная в Казахстане база для гребных видов спорта. Объект включает в себя гостиницу на 130 мест, тренажерный и гребной залы, эллинги, столовую, площадки для игровых видов спорта, административные помещения. База располагает всем необходимым для тренировки гребцов, для хранения их сложного и громоздкого спортинвентаря, их потребностей к тренировкам и разгрузке.

В Шымкенте огромной популярностью пользуются фехтование и скалолазание. Профессиональные тренера воспитали немало мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и сумели вывести местных спортсменов на мировой уровень.

Также в мегаполисе культивируется велошоссе – летний вид спорта, сезон которого стартует ранней весной и заканчивается осенью. Наиболее престижные соревнования проходят в период с марта по октябрь. Климатичес­кие условия южного мегаполиса, а также имеющиеся трассы Шымкент – Ташкент, Шымкент – Туркестан позволяют вести круглогодичную целенаправленную подготовку и крупные международные соревнования.

Перспективными являются паралимпийские отделения по этим видам спорта. На сегодня только на юге культивируется параканоэ, и южане входят в топ-10 мирового рейтинга. Имеет большие амбиции и отделение пара-стрельбы – центром разработаны и реализуются целевые комплексные программы к учас­тию казахстанских параатлетов в XVII Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Но Министерство культуры и спорта на данное предложение не отреагировало, хотя при положительном его решении контингент центра мог увеличиться до 600–700 спорт­сменов. Шымкентские стрелки, среди которых много именитых спортсменов мирового уровня, полагают, что, обратив особое внимание на данную проблему, поддержав молодежь, можно создать основу для роста спортивного потенциала Казахстана на международной арене, а также популяризации здорового образа жизни среди населения.

– Перенос республиканского Центра олимпийской подготовки по видам стрельбы из Шымкента сведет к нулю десятилетние наработки специалистов, на десятки лет отбросит назад развитие спортивной стрельбы и всего казахстанского спорта, приведет к потере медалей на международной арене, олимпийских лицензий, – уверен заслуженный тренер РК по пулевой стрельбе Сайдулла Юнусметов. – Принятие же альтернативного решения, напротив, могло бы позитивно отразиться на развитии данных видов спорта, позволило бы объединить опыт профессионалов и улучшить уже имеющиеся результаты.

К слову, на базе универсального стрелкового комплекса SHYMKENT SHOOTING PLAZA планируется создание Международной стрелковой академии. Уже имеется положительное заключение Международной федерации спортивной стрельбы ISSF за подписью Владимира Лисина. Это однозначно позволит расширить туристический и спортивный горизонты такого мегаполиса, как Шымкент. Дополнительно проработана база в 50 км от города для рекреационного восстановления спорт­сменов в условиях среднегорья.