Выстрел в спину
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Любовь Доброта, Шымкент
Штучные специалисты, имеющие высокую квалификацию, остались без работы, как и еще несколько десятков сотрудников Республиканского государственного казенного предприятия «Центр олимпийской подготовки по видам стрельбы». Раньше центр располагался в Шымкенте, но после реорганизации ситуация изменилась. С января по распоряжению Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Центр олимпийской подготовки (ЦОП) объединили с несколькими спортивными центрами, размещенными в городе Нур-Султане. В итоге структура, которая на протяжении последних десяти лет успешно вела работу по развитию стрелковых видов спорта, исчезла с карты города и страны.