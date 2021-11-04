Выступление Токаева на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе

Фото: akorda.kz

Құрметті жиынға қатысушылар!



Бүгінгі жиынның мәні ерекше. Себебі, еліміздің дамуындағы моноқалалардың рөлі өте зор.



Өздеріңізге мәлім, Қазақстанда 89 қала бар. Соның 27-сі немесе 30 пайызы – моноқалалар. Онда 1 миллион 400 жүз мың адам тұрады. Бұл – халқымыздың 8 пайызы.



Қазір моноқалалар экономикамызды дамытуға едәуір үлес қосып отыр. Олар өндірістік өнеркәсіп өнімдерінің 40 пайызға жуығын өндіреді.



Мұнай-газ, металлургия, химия өнеркәсібі және энергетика саласындағы ірі кәсіпорындарымыз сонда шоғырланған. Алайда, бұл қалаларда шешімін таппай келе жатқан түйткілдер аз емес. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық мәселелер бар.



Моноқалалардың экономикасын әртараптандыру айрықша маңызды.



Басқа да салаларды дамытып, жаңа жұмыс орындарын ашу – аса өзекті мәселе.



Бізде әлі күнге дейін моноқалаларды өркендетуге қатысты нақты ұстаным мен ортақ пікір жоқ. Соның салдарынан мемлекеттік қолдау шаралары тиімсіз атқарылуда.



Что касается моногородов, то для них характерен отток населения в областные центры и другие города.



С 1999 года население в моногородах снизилось в два раза с 3 до полутора миллионов человек.



В основном мигрирует экономически активное население, особенно молодежь.



Доля пожилого населения в моногородах составляет более 11 % при среднереспубликанском значении 7,8 %.



Во-вторых, инженерная инфраструктура моногородов находится в удручающем состоянии.



Износ водопроводных и канализационных сетей составляет в среднем 61 %, а в городах Аркалык, Балхаш, Шахтинск, Темиртау доходит до 90 %.



Износ тепловых сетей и линий электропередач составляет 55 % в среднем, а в отдельных моногородах (Аркалык, Серебрянск, Шахтинск) достигает 85 %.



В неудовлетворительном состоянии находятся 40 % автомобильных дорог.



В-третьих, высокая зависимость занятости населения от перспектив градообразующих предприятий.



Только с 2019 по 2020 год численность работающих на таких производствах сократилась почти на 5 %.



Истощение запасов сырья в городах Жанаозен, Аркалык и ряде других делают их потенциальными очагами социальной напряженности.



В-четвертых, на фоне активных мер по декарбонизации мировой экономики экспорт продукции отечественных компаний с высоким углеродным следом находится под угрозой.



Это касается и системообразующих предприятий моногородов.



В-пятых, внедрение цифровых технологий и автоматизация производственных процессов крупных предприятий – это реальность сегодняшнего дня.



Это повлечет за собой сокращение занятости и доходов жителей моногородов.



Учитывая эти факторы, срочно требуется пересмотреть государственную политику в отношении моногородов. Цель этой политики – поддержать дальнейшее развитие моногородов и, самое главное, поддержать наших граждан, которые там проживают.



Особое внимание нужно обратить на решение следующих вопросов.



Прежде всего. Каждый из 27 моногородов страны имеет различные перспективы развития: от устойчивого экономического роста до глубокой стагнации.



Некоторые из них сумели адаптироваться к рынку, диверсифицировали свою экономику.



Например, после придания Туркестану статуса областного центра «второе дыхание» обрел Кентау.



Продолжается процесс диверсификации экономики Экибастуза. Профицит электроэнергии позволяет привлекать крупные инвестиции в обрабатывающий и сервисный сектора города.



Разработан Комплексный план развития, создана индустриальная зона.



Достаточно стабильно развиваются моногорода Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.



Но таких положительных примеров немного. В целом дисбалансы в развитии моногородов очевидны.



Считаю правильным деление моногородов на три группы на основе их потенциала.



В этом вопросе следует быть предельно прагматичными. Заниматься самообманом и вводить в заблуждение жителей мы не имеем права. От правильного анализа будут зависеть и инструменты поддержки того или иного города.



Правительству совместно с акиматами областей и моногородов следует подготовить соответствующий анализ по всем моногородам. Он должен учитывать разрабатываемый План территориального развития и планы развития регионов.



На основе этого анализа будут выработаны целевые меры и инструменты поддержки.



Работу следует завершить до 1 марта 2022 года, чтобы успеть к новому бюджетному циклу.



Далее. В крупных и малых моногородах, находящихся вдали от «точек роста», сложилась крайне сложная ситуация. Таких населенных пунктов у нас 18.



Для крупных отдаленных моногородов необходимо обеспечить их стратегическую транспортную связанность с другими регионами страны.



Я уже дал поручение завершить в 2023 году реконструкцию дороги Нур-Султан – Алматы, которая значительно повысит потенциал города Балхаш.



Растущий грузопоток между севером и югом страны, международный транзит, а также приток туристов на уникальное озеро способны обеспечить его долгосрочный экономический рост.



В 2024 году должно быть завершено строительство автодороги Жезказган – Кызылорда.



Это позволит усилить торгово-транспортную связанность городов Жезгазган и Сатпаев, а также увеличить грузовой транзит.



Это примеры того, как «грамотные» инфраструктурные проекты способны поменять экономическую специализацию городов, их перспективы в целом.



Для малых моногородов вдали от «точек роста» (это города Аксай, Алтай, Аркалык, Жанатас, Каратау, Каражал, Курчатов, Лисаковск, Серебрянск, Житикара) приоритетом является поддержка и обеспечение стабильного функционирования градообразующих предприятий.



Здесь важен постоянный конструктивный диалог и взаимная поддержка предприятий и акиматов. Со своей стороны Правительство должно оказывать необходимое содействие.



Четвертое. К сожалению, сокращение населения отдельных моногородов остановить невозможно. Чаще всего это просто не имеет смысла.



В таких городах появляются заброшенные квартиры и дома.



При этом расходы на содержание объектов и коммунальных сетей сохраняются на прежнем уровне.



Поэтому важно взять под контроль миграционные процессы как в стране, так и внутри самих моногородов.



Мы не можем дожидаться полного истощения потенциала отдельных моногородов и только затем заниматься вопросами расселения граждан.



Все это следует делать поэтапно, максимально органично и заранее.



Для таких населенных пунктов следует разработать схему более эффективного использования имеющегося жилищного фонда и инженерной инфраструктуры.



Нужны стимулирующие меры по внутриобластному и межрегиональному переселению жителей отдаленных моногородов с низким потенциалом развития.



Поручаю Правительству в рамках нацпроекта по развитию регионов предусмотреть включение моногородов с низким потенциалом развития в число регионов выбытия.



Проще говоря, граждане, переселяющиеся из таких моногородов, должны получать подъемные пособия, соответствующую помощь с жильем и трудоустройством на новом месте жительства.



Пришло время обеспечить надлежащую мобильность жителей моногородов в их же жизненных интересах.



Это простимулирует добровольное переселение граждан в более перспективные, растущие города, нуждающиеся в специалистах.



Мы хорошо знаем, что большое количество жителей промышленных моногородов имеют квалификацию и опыт в востребованных рабочих и инженерных профессиях.



В рамках государственной жилищной политики отдельный раздел должен быть посвящен переселенцам из моногородов с низким потенциалом развития.



В инструментарии «Отбасы банка» следует предусмотреть программу льготной ипотеки для таких граждан с первоначальным взносом 10 % и ставкой вознаграждения от 2 до 5 %.



Правительству совместно с акиматами следует всесторонне проработать данную инициативу и провести расчеты для определения необходимых средств.



На текущем этапе данную меру следует распространить на моногорода с наиболее низким потенциалом развития.



Потребуется определить и список городов, которые примут переселенцев.



Мы попросту не имеем права оставлять жителей малоперспективных моногородов на произвол судьбы.



Но эта проблема достаточно сложная, я об этом уже сказал. Ее решить в одночасье невозможно. Она сложная в том числе и с точки зрения психологии людей. Переехать из одного города в другой, оставить привычный уклад жизни – дело нелегкое. Поэтому, естественно, понадобится соответствующая разъяснительная работа со стороны акиматов.



Общая задача – предоставить благоприятные условия для их переезда и перехода в новый жизненный уклад в рамках нашей большой страны.



Очевидно, что данная работа должна вестись взвешенно и поэтапно, чтобы не допустить перекосов как на рынке недвижимости, так и в производственных процессах градообразующих предприятий.



Большие ожидания связаны и с самими градообразующими предприятиями.



Такие промышленные компании, как Фонд «Самрук-Казына», «ERG» и «Казахмыс», достаточно ответственно подходят к сохранению и развитию населенных пунктов своего присутствия.



Вместе с тем необходимо думать о перспективах. По каждому моногороду и градообразующему предприятию должны быть выработаны планы корпоративной мобильности.



Следует предоставлять сотрудникам возможность работать на других предприятиях корпораций с учетом их навыков и практической ценности.



Это должны быть не единичные, а именно системные и масштабные усилия со стороны работодателей.



Следующий важный вопрос. С учетом цифровизации и автоматизации производственных процессов сокращение штатов практически неизбежно.



Для сотрудников следует предусмотреть возможности для переквалификации, получения дополнительных навыков. Важно также наладить систему содействия трудоустройству.



Прошу присутствующих здесь руководителей уделить данному вопросу особое внимание. Правительство и акимы окажут необходимую поддержку.



Пятое. Важную роль в диверсификации экономики моногородов и развитии малого и среднего бизнеса играют «якорные» проекты.



Как отмечено Правительством, реализуется 79 «якорных» проектов на сумму 2 трлн тенге с созданием 20 тысяч рабочих мест.



Однако в 3 моногородах реализация «якорных» проектов остановлена, в городе Аксае эти проекты недозагружены.



Неблагополучная обстановка в этом плане сложилась в городах Текели, Хромтау, Рудном и Аксае.



Почти 75 % стабильно работающих «якорных» проектов были запущены до 2017 года.



На сегодня в моногородах заявлено всего 30 проектов, которые пока находятся на стадии планирования, многие из которых тянутся с начала десятилетия.



Отсутствуют проекты в Акмолинской, Актюбинской и Алматинской областях. Всего 1 проект запланирован в Западно-Казахстанской области.



Из 19 вновь запланированных проектов 14 проектов, или почти 75 %, приходится на Павлодарскую и Карагандинскую области.



В Жанатасе пробуксовывает проект по строительству обогатительной фабрики. Соглашение со стратегическим инвестором подписано, объем инвестиций около 1 миллиарда долларов. Но процедура ратификации соглашения по непонятным причинам затягивается.



Поручаю Правительству оперативно разобраться с этим вопросом.



При этом не следует заниматься дозагрузкой проектов со стороны квазигоссектора ради галочки, без учета экономических реалий. К сожалению, это уже устоявшаяся практика.



Работа по данным проектам должна быть либо значительно активизирована, либо прекращена. Мы годами находимся в состоянии неопределенности, тратя и время, и ресурсы.



Следует обратить внимание на такой инструмент решения проблем моногородов, как комплексные планы социально-экономического развития.



Подобные планы сейчас реализуются в городах Жезказган и Сатпаев Карагандинской области. Общий объем их финансирования – 80 миллиардов тенге. Они, несомненно, дали определенный положительный эффект.



Разработан Комплексный план развития города Экибастуз. На его реализацию будет направлено около 100 млрд тенге бюджетных средств.



По итогам анализа перспектив других моногородов следует рассмотреть возможность принятия абсолютно конкретных планов развития и по ним.



Активно содействовать диверсификации экономики моногородов должны градообразующие предприятия. Здесь хорошо показывают себя долгосрочные оффтейк-контракты.



Положительный опыт есть у Фонда «Самрук-Казына». Правительству совместно с акимами и руководством градообразующих предприятий следует масштабировать его во всех моногородах.



Для привлечения крупных инвесторов Правительству следует рассмотреть возможность снижения минимального порога инвестиций по стратегическим инвестиционным соглашениям, реализуемым в моногородах с 2 до 1 миллиона МРП.



В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства нужно предусмотреть отдельное направление льготного финансирования МСБ в моногородах под 5 %. Следует расширить сферы для льготного микрокредитования.



Данным финансированием должны быть охвачены все отрасли, имеющие потенциал развития и создания новых рабочих мест.



Следует изучать и обмениваться опытом с соседними странами, особенно с Российской Федерацией, где находятся 320 моногородов. Этим должно заняться министерство национальной экономики.



Шестой момент. Для многих моногородов градообразующими являются предприятия горнодобывающей отрасли.



Вместе с тем отдельные месторождения подходят к точке нерентабельности их дальнейшей разработки. Значимых геологических открытий не фиксировалось уже много лет. Это системная недоработка отрасли и компетентных ведомств.



Геологическое изучение недр вблизи моногородов должно стать одним из приоритетов самих предприятий.



Со стороны Национальной геологической службы требуется активная сервисная поддержка.



В первую очередь следует обратить внимание на 7 перспективных участков в пределах моногородов Риддер, Хромтау, Жезказган, Темиртау и Балхаш.



Крупные неосвоенные месторождения меди имеются вблизи Жезказгана и Сатпаева.



Недропользователи готовы начать активную геологоразведку и разработку месторождений при благоприятном и стабильном налоговом режиме. Это даст новую жизнь многим моногородам.



Правительству следует предметно и оперативно заняться данным вопросом и доложить в течение ближайшего месяца.



Важная проблема – это загрязнение окружающей среды. Правительство, акимы должны держать этот вопрос на контроле.



* * *



Сегодня мы обсудили проблемы и перспективы развития моногородов.



Поскольку мы находимся в городе Экибастузе, я хочу сказать несколько слов о стратегии его развития.



Экибастуз является топливно-энергетическим центром всей страны, поэтому крайне важно завершить модернизацию энергоблоков ГРЭС-1 в 2023 году.



Требуется, наконец, закончить строительство третьего блока ГРЭС-2.



Затянули работу – впереди маячит дефицит электроэнергии. Поручаю завершить строительство до конца 2024 года.



В Экибастузе построен межрегиональный учебный центр с соответствующей инфраструктурой, который в настоящее время не функционирует.



Прошу Правительство и акима определиться по данному вопросу в ближайшее время.



С учетом специфики региона, думаю, есть перспективы в части подготовки специалистов в горнорудном деле, железнодорожной отрасли, машиностроении, включая соответствующие IT-направления.



По моему поручению разработан Комплексный план развития Экибастуза до 2025 года. Аким области доложил о его основных направлениях. План проработан с общественностью, согласован с Правительством и Администрацией.



Выражаю поддержку и поручаю Правительству обеспечить его принятие в двухнедельный срок.



* * *



Теперь, пользуясь случаем, поскольку мы находимся на совещании с участием акимов и членов Правительства, хочу остановиться на вопросах, требующих оперативного реагирования.



Сначала об инфляции. В текущем году цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 10,4 %. По итогам 9 месяцев общий рост инфляции составил 8,9 %.



Несмотря на сбор урожая цены на овощную продукцию растут (морковь на 41 %, капуста – 31 %, картофель – 22 %). Продолжается рост и по другим продтоварам (масло подсолнечное – 30 %, мясо птицы – 18 %, крупа гречневая – 17 %).



По моему поручению созданы региональные комиссии по расследованию посреднических схем.



Но к сожалению результатов нет. Причем этих результатов не видит ни Президент, ни наши граждане. Администрация Президента должна разобраться и доложить в недельный срок. В конце концов, что происходит?!



Теперь уже очевидно, что под давлением роста цен на продтовары инфляция выйдет за верхний уровень 6 %. Поручаю Правительству и Национальному банку сохранить инфляцию в пределах 8,5 %. Все инструменты и механизмы у вас имеются.



Следующий вопрос – эпидемиологическая ситуация. Она остается нестабильной. Ежедневно фиксируются до 30 летальных случаев.



Все это происходит на фоне снижения темпов вакцинации. Охват населения за 9 месяцев составил около 40 %.



Ежесуточный план вакцинации исполняется только на треть. С учетом постоянно выявляемых в мире новых штаммов это недопустимо.



Большая часть стран приступила к ревакцинации населения. С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте сроки ревакцинации подошли и у нас.



Правительству и акимам нужно приступить к кампании ревакцинации населения.



Эпидемиологическая ситуация в соседней России ухудшается. Страна перешла в режим локдауна. Поэтому в нашей текущей работе этот фактор следует учесть, поскольку фиксируется значительный прирост заболеваемости в приграничных с Россией регионах (Северо-Казахстанская, Павлодарская и Акмолинская области).



Следующая проблема. В октябре страна столкнулась с дефицитом дизельного топлива. Можно сказать, что он был создан искусственно.



Эта ситуация повлияла не только на рост стоимости дизтоплива, но и породила проблемы для транспортных компаний, КТЖ, а также создала риски для обеспечения стабильной деятельности коммунальных и дорожных служб.



Несмотря на растущие объемы переработки нефти и проведенную модернизацию НПЗ, Правительство с Фондом «Самрук-Казына» не смогли предотвратить возникновение дефицита нефтепродуктов.



Непонятно, почему не были задействованы запасы госматрезерва и инфраструктура МЧС?



Имеется возможность хранения в госматрезерве до 50 тысяч тонн дизельного топлива. Этого достаточно для того, чтобы пройти острый период без ценовых потрясений и дефицита.



Уже не в первый раз говорим о качестве модернизации НПЗ. Почему после 2 триллионов тенге на модернизацию заводов продолжаются внеплановые остановки НПЗ на ремонт? Вот это интересный вопрос, на который надо ответить.



Я обращаюсь к Правительству, эти вопросы надо решать, принимая на себя ответственность. Если речь идет о повышении тарифов и цен, то нужно с предельной откровенностью заявить нашим гражданам, что это необходимая мера с учетом международного рынка.



Еще раз говорю, Правительство должно брать на себя такую ответственность. А для чего существует Правительство? Другого органа у нас нет. Поэтому дайте мне вариант решения, поскольку это требуют конкретных ответов. Иначе в подобной ситуации страна будет оказываться постоянно.



В свое время мы отказались от ценового регулирования нефтепродуктов, но это не значит, что все должно быть пущено на самотек.



Может быть регулирование стоит вернуть, раз рынок работает только для себя, а не для граждан.



Я поручаю Администрации Президента, привлекая, в случае необходимости, правоохранительные органы, разобраться в причинах возникновения дефицита и предложить пакет системных мер по реформированию отрасли.



Следующее. К сожалению, наблюдается катастрофическое обмеление и ухудшение экологического состояния трансграничных рек, в особенности Сырдарьи, Урала и Или.



Во многом это связано со снижением объемов поступающей воды из соседних стран из-за возрастающего там водопотребления.



Такое положение в ближайшее время может привести к ухудшению социально-экономического и экологического положения в целом ряде регионов.



Поэтому предстоит кардинально изменять подходы к водопотреблению, в том числе с помощью новых технологий и цифровизации.



В первую очередь это касается промышленности и сельского хозяйства.



Для сохранения экосистем водных объектов и бережного использования ресурсов мною поручено приступить к реконструкции 120 каналов и построить 9 новых водохранилищ.



Все необходимые ресурсы для реализации этого масштабного проекта у нас имеются.



Эта важнейшая инициатива позволит в определённой степени снизить зависимость от воды, поступающей из других стран.



Затягивать реализацию данной задачи ни в коем случае нельзя. Прошу считать данный вопрос одним из приоритетов развития соответствующих регионов и страны в целом.



Правительству поручается взять реализацию данных проектов на контроль. Акимы должны участвовать и регулярно докладывать о ходе этой работы.



Далее. Рациональное использование водных ресурсов во многом зависит от культуры водопотребления, которой у нас, к сожалению, нет.



В личном потреблении мы тратим до трех раз больше воды, чем в европейских странах. Казахстан – вододефицитная страна. Поэтому необходимо прививать бережное отношение к воде с раннего возраста, как это происходит в целом ряде развитых стран.



В сфере агропромышленного комплекса важно активно работать с фермерами – внедрять правильное регулирование и стимулы для перехода к менее водозатратным культурам и технологиям.



В целом, требуется масштабная цифровизация водной отрасли. Нужна автоматизированная система мониторинга воды от точки забора до конечного потребителя.



Это позволит стимулировать внедрение водосберегающих технологий, эффективно регулировать водопотребление.



Еще один вопрос. Это так называемая «водная дипломатия», которая становится все более актуальной. Но, к сожалению, она у нас находится на втором плане.



Специалисты водной отрасли отмечают потерю преемственности в переговорных процессах из-за кадровой чехарды и частой реорганизации уполномоченного органа.



Требуется усилить кадровый потенциал самого комитета по управлению водными ресурсами, соответствующих подведомственных и научных организаций.



Усиленно предлагается создать новое министерство водных ресурсов. Но я думаю, что этого не следует делать. От того, что мы будем плодить количество министерств, ничего хорошего не будет. Это новые сотрудники, это разработка новой нормативной базы. На все это уйдут и время, и деньги.



Нужно сейчас в рамках существующего министерства обратить самое пристальное внимание на повышение качества работы, а также активизировать работу с соседними странами по исполнению соглашений по трансграничным рекам.



Вопросов здесь масса. Поручаю Правительству подготовить пакет решений в месячный срок. Посоветуйтесь с отраслевыми специалистами.



Для решения данных проблем я готов поддержать любые обоснованные и работоспособные организационные и финансовые предложения.



Далее. Сегодня много говорили о моногородах – там немало проблем. В принципе, есть понимание, как эти проблемы решить. Но на селе проблем еще больше.



Речь, в частности, о субсидировании сельского хозяйства. За последние 5 лет на эти цели выделено более 2 триллионов тенге.



Что мы имеем в результате?



Бюджетные средства растворяются, единого контроля за их использованием нет. Нет и серьезного экономического эффекта. На рынках доминирует импортная сельхозпродукция соседних стран.



Я поручал Антикоррупционному ведомству вместе с прокуратурой и другими органами провести комплексный анализ этой сферы. Привлечь к этому общественность и самих аграриев. Я так понимаю, что первоначальная работа в этом направлении проделана.



Факты, конечно, удручающие. Многомиллиардные суммы ущерба государству. Расследования нужно продолжать. Обращаю особое внимание на качество расследований. Надо сказать, что эта практика имела место на протяжении целого ряда лет.



Поэтому поручается на высоком уровне провести дальнейшее расследование. Всех ответственных лиц нам нужно наказать. В конце концов, места для всех в колонии хватит.



В отрасли наблюдается массовый вывоз живого поголовья, в том числе просубсидированного. Экспорт крупного рогатого скота за неполный 2021 год составил 139 тысяч голов – рост в 18 раз по сравнению с 2017 годом.



Но радоваться нечему. Потому что импорт мяса за тот же период вырос на 45 %.



И в чем здесь смысл государственной политики? Вывозим скот, завозим мясо!



Министерству сельского хозяйства предстоит в корне пересмотреть эту работу. Начать нужно с правил. Они должны быть простыми, понятными для каждого фермера. Процедура выделения и использования должна быть максимально прозрачной. И не надо их ежегодно менять.



Следующее – это планирование использования средств. Необходимо четкое понимание, кому и сколько денег следует выделить. Не следует раздавать по принципу – «кто успел, тому и достанется».



Достается тому, кто имеет связи в соответствующих ведомствах, как мы хорошо знаем. Соответственно, нужны четкие приоритеты и измеримые индикаторы.



Необходим один орган, ответственный за выдачу и целевое использование субсидий.



И, наконец, крайне важный вопрос – это интеграция всех процессов в одной информационной системе.



Оптимизированные процессы плюс новые технологии – вот в этом состоит эффективная трансформация.



Поручаю создать отдельную группу при министерстве сельского хозяйства. Следует включить туда представителей всех заинтересованных ведомств, общественности, самих аграриев.



До конца года требуется комплексно пересмотреть нормативную базу, процессы, внести пакет соответствующих предложений.



Все новеллы должны пройти через антикоррупционное «сито» и цифровую экспертизу.



В целом же по антикоррупционной работе хочу отметить следующее.



Считаю, что председатель Антикора предлагает рациональные, достаточно продуманные вещи. Следует ориентироваться не на количество задержаний и уровень чиновников.



Как мы видим, коррупция в низовых и средних звеньях власти, на местах не менее вредоносна, чем коррупция в высоких кабинетах.



Помимо поимки коррупционеров, целью вашей работы должны быть устранение бюрократических лазеек и схем, недостатков управления, которые и используются для получения взяток и откатов. То есть работа должна быть многоплановой.



Да, действительно, нам нужно «бить» по чиновникам, потому что в их руках находятся рычаги принятия решений, и они принимают решения в пользу своего кармана или людей, которые их окружают. Это первое.



Во-вторых, нам нужно обратить самое пристальное внимание на коррупцию на низовом уровне. К сожалению, коррупционные проявления въедаются в нашу культуру поведения и становятся частью общей культуры. Поэтому та работа, которая была начата ранее в агентстве по предотвращению коррупции, должна активно продолжаться. Все полезные моменты, которые были наработаны при прежнем руководстве, должны быть использованы в текущей и перспективной работе.



Одним словом, если убрать предпосылки, то коррупционно настроенные чиновники при создании надлежащих условий «нулевой» терпимости сами не захотят работать на государственной службе. Именно этого от нас ждут граждане Казахстана.



Поэтому я в принципе положительно оцениваю работу, которая начата агентством по сектору агропромышленного комплекса и другим направлениям, и поручаю продолжить данную работу.



Недавно я принимал председателя агентства финмониторинга. Я поручил ему заняться ликвидацией финансовых пирамид и подобных им мошеннических схем, которые наносят огромный ущерб материальному положению доверчивых граждан. И мы видим из сводок новостей, что то в одной области, то в другой области появляется большое количество граждан, которые пострадали от действий мошенников, создавших финансовые пирамиды. Вот этим агентство финмониторинга должно заняться наиболее активно.



Кроме того, большая проблема – это обналичивание средств и вывод их за рубеж. Здесь я тоже ожидаю конкретных результатов.



Думаю, что к вопросам борьбы против коррупции мы должны вернуться на отдельном совещании. Это очень важный вопрос, который напрямую связан с состоянием национальной безопасности нашего государства.



Хотел бы остановиться на вопросе сохранения и укрепления единства и согласия в нашем обществе.



Недавние события в поселке Пиджим Алматинской области вновь актуализировали данный вопрос.



Произошла банальная групповая драка в школе. Конечно же, это недопустимо. Получение травм учащимися в стенах школы – это серьезное ЧП! Поэтому возмущение наших граждан вполне обоснованно.



Далее произошла хулиганская выходка молодежи. Но такую реакцию можно было и нужно было предвидеть и упредить. Однако этого не было сделано.



А в информационном пространстве данный инцидент приобрел ярко выраженный межэтнический окрас. Причем тут межэтнический конфликт? Здесь никакого межэтнического конфликта не было. Но определенные группы провокаторов и недоброжелателей нашей страны «разукрасили» этот инцидент именно таким образом. И со стороны правоохранительных органов, как и стороны Администрации Президента, каких-либо мер в отношении таких провокаторов не предпринимается. Мы же должны реагировать. Эти провокаторы наносят самый серьезный ущерб национальной безопасности нашего государства. Поэтому из этого инцидента мы должны сделать правильные выводы. Прежде всего, необходимо и далее укреплять в обществе традиции дружбы и добрососедства представителей разных этносов и конфессий.



Это заложено в нашем культурном коде, и важно, чтобы молодое поколение перенимало данную ценность.



Я не раз подчеркивал, что «единство в многообразии» – это наш неоценимый актив.



Мы – одна большая страна, один народ. Нам нечего делить на этой священной земле.



Но эту простую глубокую мысль мы недостаточно активно разъясняем и доводим до наших граждан, особенно до молодежи.



Во-вторых, общемировая практика наглядно показывает, что одних традиций для поддержания мира и согласия недостаточно. Нужна эффективная работа институтов – акиматов, школ, органов местного самоуправления, полиции, Ассамблеи народа Казахстана.



Пора выработать алгоритмы реагирования на подобные инциденты. Любые попытки местных властей скрыть, «замять» конфликты ни к чему хорошему не приводят. Нужно реагировать на них со всей рациональностью и прагматичностью.



Я уже говорил в своем недавнем выступлении на заседании Совета АНК, что любые действия, направленные на подрыв единства нашего народа, на нанесение ущерба национальной безопасности, не должны оставаться без ответа со стороны уполномоченных профильных органов, прежде всего, правоохранительных.



Акимы всех населенных пунктов страны, от областей до самых маленьких поселков должны отчетливо понимать: профилактика конфликтов, укрепление межэтнического согласия – это один из важнейших критериев эффективности вашей работы.



Неумение своевременно разрешать локальные споры в зародыше – достаточное основание для жестких дисциплинарных взысканий, вплоть до увольнений руководителей населенных пунктов.



Еще раз подчеркиваю: любые провокации и призывы к насилию, в том числе в социальных сетях и мессенджерах будут жестко пресекаться правоохранительными органами. Нужно действовать по закону.



Каждому деструктивному призыву должна даваться объективная правовая оценка с принятием незамедлительных мер. Я ожидаю более активной работы и со стороны Генеральной прокуратуры.



Мы все практически еженедельно являемся свидетелями недовольства наших граждан, которые из-за прекращения подачи электроэнергии, отсутствия питьевой воды, нехватки пастбищных земель и других социально-бытовых проблем протестуют и выходят за пределы правовых норм. Нарушают общественный порядок, например, перекрывают улицы. За это мы их наказываем и будем наказывать по закону. Как, впрочем, и проводить разъяснительную работу.



Но готовы ли акимы проводить такую работу – это большой вопрос. Я наблюдаю за работой и местных, и региональных акимов. Не все могут говорить с нашими гражданами, разъяснять им политику государства и, самое главное, принимать решения. Недавний инцидент в Кербулакской районе Алматинской области – яркое этому свидетельство.



Я считаю, что акимы, проявляющие бездействие, равнодушие, апатию, должны нести соответствующее наказание, освобождать свои должности. В конце концов, у нас есть Президентский кадровый резерв. Многие его представители уже в состоянии занять соответствующие должности на районном, областном уровне. Они готовы активно работать, принимать решения, влиять на ситуацию.



Видимо, некоторые акимы считают, что проще не проявлять инициативу, не брать вопрос в свои руки, и продолжают сидеть в своих креслах. Нам с таким положением мириться ни в коем случае нельзя. Решать вопросы людей – это прямая и главная задача всего госаппарата.



Мы живем в крайне непростое время – пандемия, ограничения, естественно, влияют на настроения людей, их социальное самочувствие. Поэтому именно государственный аппарат должен взять ситуацию в руки. Госаппарат является основой управления государством и должен нести самую высокую ответственность, выполнять самую тяжелую работу.



Каждый из вас должен хорошо понимать задачи и принимать соответствующие решения.



Мы должны достойно подойти к 30-летию Независимости. Когда мы говорим о праздновании этого исторического события, мы имеем в виду прежде всего трезвый взгляд на ситуацию, которая имеет место в нашей стране. Мы должны четко видеть все проблемы во всех их проявлениях и понимать, как их решить. Беспроблемных стран не бывает, но главное в том, чтобы решать возникающие проблемы. Давайте ставить перед собой высокие цели.

