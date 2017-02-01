​Выверенная парадигма

Владимир Осипов

Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» подчеркнул, что главный посыл новой стратегии Лидера страны – это интеллектуаль­ное развитие нации на основе качественно нового экономического роста. Именно этот фактор стал фундаментом пяти основных приоритетов модернизации. Это ускоренная технологическая модернизация экономики, кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, макроэкономичес­кая стабильность, улучшение качества человеческого капитала и инс­титуциональные преобразования. Эти направления развития должны ускорить темпы роста казах­станской экономики выше среднемировых и обеспечить устойчивое продвижение Казахстана в число 30 передовых стран.

– Объявленная Президентом Третья модернизация – это предельно выверенная парадигма создания новой модели экономического рос­та Казахстана, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны, – отметил Мухтар Кул-Мухаммед, добавив, что качественное, своевременное и успешное решение всех задач, поставленных Президентом в Послании народу, открывает новые возможности для всей страны, для каждой семьи, для каждого казахстанца.

Ярким подтверждением данных слов служит, в частнос­ти, программа «Нұрлы жер». Она должна обеспечить жильем полтора миллиона семей в предстоящие 15 лет. Даже по самым скромным подсчетам, это пять–шесть миллионов человек.

Самая первая и самая главная задача партии «Нур Отан» и каждого партийца – донести до казахстанцев прагматичную, созидательную и объединяющую суть Послания Главы государства, – резюмировал первый заместитель Председателя партии.

По итогам расширенного совещания Мухтар Кул-Мухаммед дал поручение руководителям структурных подраз­делений и региональных филиалов партии обеспечить всенародное обсуждение нового курса экономичес­ких преобразований, обозначенного Лидером страны.

Следует отметить, что уже сегодня по всему Казахстану начались массовые встречи активистов партии «Нур Отан» с населением, посвященные Посланию Президента.  

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