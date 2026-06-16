Вывозят КамАЗами

Таза Казахстан
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Бутылки, пакеты, упаковки, пластиковые стаканчики… За лето с акватории у плотины Усть-Каменогорской гидроэлектростанции вывозят по 100 кубометров мусора!

Фото: УК ГЭС

Как рассказали на ГЭС, с началом теплого сезона течение постоянно приносит к плотине хлам, оставленный отдыхающими на берегу или брошенный в воду. Работники в течение лета не меньше десяти раз убирают акваторию и каждый раз вывозят полный грузовик. По словам менеджера по охране окружающей среды гидростанции Ольги Орловой, в основном река приносит отходы, смытые с берегов Бухтарминского водохранилища. На станции установлены решетки, защищающие гидротехническое оборудование, однако это не решает саму проб­лему. Из-за мусора водохранилище кажется неприятным, страдает окружающая среда.

По словам гидроэнергетиков, они делают все от них зависящее, но волшебного средства, чтобы все стали чистоплотными, у них нет. На ГЭС могут только призывать население и гостей региона бережнее относиться к водному достоянию – Иртышу и его искусственному водохранилищу.

Похожая ситуация на Ульбе. На днях студенты и волонтеры в ходе субботника в рамках инициативы «Таза Қазақстан» очистили левый берег реки, собрав на одном участке под мостом десятки мешков хлама. По словам экоактивистов, здесь скопился мусор, принесенный течением,­ начиная от Риддера и заканчивая Усть-Каменогорском.

– Поработали, очистили, – отметил руководитель молодежного ресурсного центра области Айдос Адильбеков. – Надеемся, жители поймут, что комфортная городская среда зависит от каждого из нас. Чистота начинается с готовности каждого сделать шаг навстречу природе.

#ВКО #очистка #ГЭС #акватории

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