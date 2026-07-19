Полицейские продолжают рейды в парках и на набережных Астаны

Горожанам напоминают об ответственности за загрязнение общественных мест

Фото: Акимат Астаны

В Астане на набережной реки Есиль прошел профилактический рейд по соблюдению общественного порядка и правил благоустройства, передает Kazpravda.kz.

Во время рейда полицейские патрулировали общественные пространства, проводили профилактические беседы с жителями и гостями столицы.

«Помимо выявления административных правонарушений, сотрудники полиции проводят профилактические беседы, распространяют информационные памятки и напоминают гражданам, что соблюдение чистоты – ответственность каждого жителя», – рассказал заместитель начальника Управления полиции района Сарыарка Асхат Жумагалиев.

Особое внимание участники рейда уделили случаям выбрасывания мусора в неположенных местах, нарушениям правил благоустройства, а также курению и употреблению табачных изделий там, где это запрещено.

Как отметили в акимате, подобные профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе во всех шести районах столицы. Их цель - предупреждение правонарушений, поддержание общественного порядка и формирование экологической культуры жителей.