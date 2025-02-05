Вызволяя из снежного плена

фото ДЧС области Абай

Снегопады и метели парализовали движение во всех направлениях. Несмотря на постоянные оповещения и предупреждения с просьбами воздержаться от дальних поездок в непогоду, водители именно в метель торопятся и забывают о собственной безопас­ности. А оказавшись в снежном плену и рискуя не выбраться, начинают звонить с просьбами о помощи. Благо, если мобильная связь доступна...

Как рассказал начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС области Абай подполковник гражданской защиты Асет Жолдыбеков, эвакуированные с трасс люди доставляются на специальной технике в так называемые пункты обогрева в ближайших населенных пунктах.

– Утвержден список, в который входит 121 пункт обогрева. Из них 21 пункт находится на автодорогах республиканского значения, девять – областного и 91 – на дорогах районного значения, – говорит Асет Жолдыбеков.

Многие представляют, что пункт обогрева – это какое-то специальное отдельное строение. На самом деле это те же самые гостиницы, места отдыха и стоянок водителей большегрузных автомобилей, социально-культурные объекты, где можно укрыться в сильные морозы, заторы или бураны. К примеру, ближайший к Семею пункт обогрева расположен в школе села Приречное, это примерно в 30 км от областного центра. Здесь одновременно могут разметиться 500 человек. Через этот населенный пункт проходит трасса респуб­ликанского значения, ежедневно проезжают тысячи автомобилей и междугородних автобусов.

Трасса сама по себе сложная. Даже в не очень сильную метель дорогу заметает в считаные часы. Водители, попавшие в непогоду, рассказывают: казалось бы, уверенно вели машину, а в какой-то момент поняли, что не различают, где небо, где земля. Человек теряется в пространстве и времени. Впереди сплошная белая пелена, и в голову начинают лезть плохие мысли. Хорошо, если на трассе есть еще несколько автомобилей, а когда один, то действительно страшно.

– У нас есть План реагирования на чрезвычайные ситуации зимнего периода на территории области Абай с нанесением сложных участков на картографические материалы. В план включены наи­более сложные снегозаносимые участки автомобильных дорог области, а также привлекаемые силы и средства в случаях проведения аварийно-спасательных работ и эвакуации населения. При поступлении сигнала о помощи на место направляются силы и средства ДЧС для эвакуации людей в безопасные места, эвакуация техники производится дорожными службами, – поясняет Асет Жолдыбеков. – Рекомендуется быть в пунктах обогрева до окончания неблагоприятных погодных условий и готовности к дальнейшему движению, так как не существует конкретных законодательных норм, регламентирующих точную продолжительность нахождения в них.

Когда погода начинает портиться, специальный штаб разворачивает и департамент полиции облас­ти Абай. Полицейские наравне со спасателями вызволяют водителей и пассажиров из снежного плена. Каждые полчаса в штаб поступает информация о состоянии трасс, аварийных ситуациях.

К примеру, несколько дней назад из-за непогоды съехал с трассы автобус в Аягозском райо­не, следовавший по маршруту Акжар – Алматы. 13 пассажиров и двоих водителей эвакуировали в пункт обогрева, что расположен в Политехническом колледже города Аягоза. А на трассе Алматы – Усть-Каменогорск патрульные остановили пассажирский автобус, где из 35 пассажиров четверо были малолетние дети. Полицейские приняли решение сопроводить автобус в пункт обогрева, так как на трассе бушевала метель.

Бывают и экстренные случаи. Буквально несколько дней назад на пульт 112 поступило сообщение от акима сельского округа, что необходимо доставить роженицу в больницу. Как раз в это время разыгралась непогода, и на легковом автомобиле про­ехать было невозможно. На место оперативно выехали спасатели и бригада медиков. Женщина своевременно была доставлена в Аягозскую центральную районную больницу, где на свет появился здоровый малыш. К тому же еще и первенец в семье!

Все эти примеры – лишь малая часть работы спасателей, которые ежедневно, рискуя жизнью и здоровь­ем, помогают людям. Переждав непогоду, путники отправляются к мес­там назначения, а спасатели и полицейские в очередной раз предупреждают: не выезжайте в непогоду, берегите себя и своих близких!