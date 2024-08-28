Взаимную поставку электроэнергии обсуждают Казахстан и Таджикистан

Энергетическое сотрудничество обсудили министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, заместитель премьер-министра Таджикистана Усмонзода Усмонали и заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Манучехр Сафарзода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

В ходе беседы глава Минэнерго Казахстана с удовлетворением отметил намерения сотрудничества таджикской стороны в электроэнергетике.

Сторонами в 2023 году подписан Меморандум о взаимопонимании по поставкам электроэнергии, вырабатываемой открытым акционерным обществом «Рогунская ГЭС» в 2023-2032 годы.

«С удовлетворением отмечаю о запланированном в рамках Меморандума рассмотрении технических параметров и коммерческих условий возможного экспорта электроэнергии из Рогунской ГЭС в Казахстан, с учетом наличия технической возможности и согласованных режимов транзита электрической энергии по электрическим сетям Республики Узбекистан», - отметил министр Саткалиев.

Стороны договорились проработать возможность заключения договоров на урегулирование внеплановых перетоков электроэнергии между энергосистемами сопредельных государств до 15 октября 2024 года с заинтересованными организациям стран Центральной Азии.