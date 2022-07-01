Общество Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана 1 июля 2022 г. 0:45 Дина Устиненко Ход конем Колыбель коневодства – именно так говорят про Казахстан во всем мире. Наши предки первыми приручили лошадь. И это не голословные утверждения, тому имеются научно подтвержденные факты. Раскопки на поселении Ботай в Северо-Казахстанской области доказали, что впервые доместикация (одомашнивание) лошади человеком произошла 6 тысяч лет назад на территории современного Казахстана. А воз и ныне там Казалось бы, мы должны быть впереди планеты всей по развитию коневодства, конного спорта, выведению породистых скакунов... Но первые мы лишь по поеданию лошадей. А это, как известно, дело нехитрое. Первенство в остальных пунктах мы с легкостью отдали в другие, более надежные и умелые руки. Во всем мире конные скачки – один из самых рейтинговых и дорогих видов спорта, занимающий примерно равные позиции наряду с гонками Формулы-1 или парусными регатами. В Европе скачки – это отдельный культурный пласт, здесь создано огромное количество рабочих мест и крутятся миллиарды евро. Сопутствующая индустрия расширяет горизонты этой сферы до бесконечности. Скачки, племенное производство, образовательные учреждения, тотализаторы, да даже сувенирная продукция. Для зрителей конные соревнования – это красивое зрелище, светское мероприятие. Для представителей азартной индустрии, букмекеров и игроков – большие деньги. Для владельцев скакунов – это возможность получить свою порцию адреналина. Для тренеров, жокеев, ветеринаров, стюардов – это работа и заработок. Для коннозаводчиков – это рынки сбыта жеребят. Для государства – налоговые поступления в бюджет, рабочие места, развитие туристического и сопутствующих кластеров. Но почему-то, несмотря на все эти плюсы, номады забыли про верных спутников, с аргамаков пересели на «майбахи» и даже для национальных конных видов спорта скакунов привозят из-за рубежа. В стране кочевников, где высок культ лошади и всего, связанного с нею, нет ни одного нормального ипподрома международного уровня, конная культура не развивается. А про удручающее состояние алматинского ипподрома не писал только ленивый. Но, несмотря на все публикации, воз и ныне там. Скаковая индустрия – Некоторые считают, что скачки – это для очень богатых людей, а нам же о хлебе насущном лучше подумать, – говорит президент Республиканской палаты по заводским породам лошадей Талгат Жайсанбаев. – Но это, прежде всего, племенные испытания, это возможность проверить, насколько хорошего жеребенка выращивает то или иное конное хозяйство Казахстана, правильный ли был сделан подбор, насколько грамотно готовили лошадь. Даже если расценивать скаковую индустрию лишь с точки зрения развлечения для очень узкого круга людей, бог с ним, зато посмотрите, сколько выгоды это приносит. По данным западных исследователей, одна скаковая лошадь создает вокруг себя восемь рабочих мест, начиная от ветеринаров, ковалей до тренеров и жокеев. А еще племенные конюшни и тренинг-центры располагаются за городом, создавая высокооплачиваемые рабочие места на селе. Это тоже общеизвестный факт. Отдельная статья доходов, сравнимая по маржинальности с нефтяной отраслью и оборотом игровой индустрии – скаковой тотализатор. Но с ним ситуация абсурдна. Действующий с января 2021 года закон «Об игорном бизнесе», над которым работали в течение нескольких лет, в одночасье уничтожил возможность организации тотализатора на существующих ипподромах. Я считаю, это популизм и непрофессионализм, когда вместе с водой выплеснули и ребенка. Запрет на тотализатор поставил крест на развитии племенных испытаний на действующих ипподромах. Что стало одной из основных причин, почему они в таком плачевном состоянии. Профессиональные скачки – это своеобразный племенной отбор лучших из лучших. Соревнования с их запредельными нагрузками, с проверкой на резвость, выносливость и прочность подвергают испытанию весь организм четвероногого атлета. Только лучшая лошадь с высокими результатами в скачках имеет право перейти в производящий состав, имеет право оставить потомство. А сегодня на ставках наживаются иностранные тотализаторы и букмекеры. Неужели кто-то думает, что в Казахстане нет азартных игроков? Конечно, они есть, и делают они свои ставки онлайн на иностранных игровых платформах. Сколько денег утекает из Казахстана. А ведь они могли бы оставаться в стране, оседать в виде налогов и призовых сумм для наших казахстанских лошадей. Я уверен, у нас есть возможность организации конных ставок, и это может быть очень доходным бизнесом. Ведь в Казахстане не запрещены ставки онлайн, разрешены тотализатор и букмекерство в специальных зонах. Что это дает? Можно построить ипподром в капчагайской игорной зоне. Здесь можно принимать ставки как вживую, так и онлайн. Для комфорта зрителей скачки можно проводить ночью. Представьте, какой эффект и ажиотаж вызовут новые развлечения среди отдыхающих и туристов. При этом владелец ипподрома получает новый, уникальный вид бизнеса. Ведь сколько у нас играют на теннис и волейбол, оставляя букмекерам миллионы! Чем хуже конные скачки? Я лично не понимаю. И ведь ментально нам все-таки это ближе. Планка требований к ипподромам не так уж и высока, и при своей быстрой окупаемости строительство или реставрация имеющегося ипподрома не требует колоссальных затрат. Покрытие трека, организация дренажа и отведения воды. Ограждение пластиковое или выполненное из живой изгороди. Судейская кабина с системой фотофиниша. Проведение допинг-тестов квалифицированным персоналом, имеющим допуск от международных организаций. Наличие стартовых боксов. Возможность приема и размещения лошадей-участников. Требования к инфраструктуре значительно проще и дешевле, чем к футбольному полю. Стоимость строительства ипподрома, соответствующего этим минимальным стандартам, составляет порядка 7–9 миллионов евро. Эти цифры, вполне сопоставимы с теми, которые наши бизнесмены тратят на возведение новых отелей и курортов. Прибыль или затраты? Да, цена на породистую скаковую лошадь сравнима с ценой на яхту или гоночный болид. Но такие деньги есть у наших бизнесменов. Ведь находятся средства на строительство новых фешенебельных казино, на бесконечные торгово-развлекательные центры, потому что там сразу видны перспективы и прибыль. Вглядываться в прибыль от скаковой индустрии без ставок – тяжело. Хотя для развития конного дела у нас есть много козырей: более мягкое законодательство по сравнению с той же Европой, содержание лошадей, труд сопутствующего персонала – это все дешевле. Ну и от помощи аруахов никто не отказывается, ведь наша земля буквально пропитана культом лошади. Конечно, строительство ипподрома – это далеко не единственные траты. Для развития скаковой отрасли требуются средства. Это на мясо разводить проще: выгнал на пастбище и радуйся. Спортивная же лошадь требует затрат: ветеринарное ведение, тренировки, уход, условия содержания. Но все это окупается с лихвой при должных условиях. И даже самые породистые и перспективные лошади вымирают от непрофессионализма и отсутствия реализации. В Казахстане спортивные лошади часто вынуждены стоять в конюшнях, точнее простаивать. Состоятельные люди покупают порой лошадь просто так, для статуса. Они не успевают сами насладиться общением с ней, не выставляют на скачках. А лошадь чахнет. Ее же столетиями выводили специально для скачек, а она стоит, потому что нет достойных соревнований. Нет перспектив, нет осязаемой прибыли. А везти гривастого спортсмена за границу – удовольствие, требующее огромных средств, времени и нервов, и мало кому под силу. Взгляд изнутри – Состояние конной индустрии в Казахстане не идет к улучшению, – считает Галина Ивановна Горшкова, ветеран конного дела, бывший начальник производственного отдела Алматинского ипподрома, регистратор арабской породы РК. – Больно смотреть, как рушится то, что строилось годами, объединяло огромное количество людей. Все запущено. От ипподрома остались на данный момент трибуна, конюшни, дорожки, и функционирует конный стадион только в теплый период года. В советское время он входил в пятерку лучших ипподромов Союза, но после его развала пришел в упадок. С 2001 по 2009 год был рассвет, или, вернее, просвет в функционировании ипподрома. В этот период он был передан в частные руки. Финансирование тогда шло бесперебойно, был интерес, были скачки. Соответственно развивалась вся сопутствующая индустрия. В это золотое время казахстанских четвероногих спортсменов можно было увидеть в Германии, России, Франции, Кыргызстане. Это не полная география скаковых лошадей Made in Kazakhstan, причем это были очень результативные лошади. Казахстанские коннозаводчики сегодня постепенно превращаются из мощного кластера в горстку энтузиастов. Далеко ходить не надо. Чего только стоит ситуация со знаменитой костанайской породой! Ее слава гремела далеко за пределами Казахстана. Этих лошадок использовали как для традиционных скачек, так и для байги и иппотерапии как выносливого человекоориентированного друга с уравновешенной психикой. Но без финансирования поголовье настоящей костанайской лошади сократилось до нескольких десятков чистокровных особей. А в байге отечественных атлетов вытеснили английские верховые. Вкладывать баснословные суммы в развитие прежнего или строительство нового ипподрома в городе я не вижу смысла. Основной доход с ипподромов – это тотализатор. Переполненные трибуны, азарт, драйв – вот то, что двигает отрасль и приносит доход. В 1992 году мы с группой российских и казахстанских специалистов были в США. Дневной доход ипподрома за счет тотализатора в тот период составлял миллион долларов. Нам такой оборот и за год не снился. Но у нас в стране тотализатор под запретом. Поэтому и скачки конные развиваться по проторенному пути не смогут. Ситуацию может исправить строительство ипподрома в игровой зоне, но и там много подводных камней. Жаль, что чиновники не видят или не хотят видеть перспектив в этой отрасли. Запретить ставки фактически не смогли, да и возглавить не решились. Цифры и не только В мире насчитывается порядка 450 000 голов лошадей чистокровной породы. Британское правительство поощряет занятия племенными лошадьми и скачками у себя в стране, ежегодно выделяя прямо или косвенно в качестве субвенций в конную отрасль до 60 млн фунтов стерлингов, при этом получая взамен еще большую отдачу: – в сельской местности Великобритании конная индустрия создала 15 000 рабочих мест; – общий оборот скачек и племенного дела составляет 3,4 млрд фунтов стерлингов; – в виде налогов в целом конная отрасль платит в казну порядка 300 млн фунтов стерлингов. Индустрия азарта – один из столпов, на котором держится скаковая отрасль. Наподобие футбола, тенниса или хоккея, мировые конные скачки объединены в единую федерацию – International Federation of Horseracing Authorities (Международная федерация организаторов скачек), или коротко – IFHA. Под эгидой IFHA объединены скаковые общества и федерации 70 стран, ежегодно на шести континентах проводятся 140 000 скачек, где в качестве призовых сумм разыгрываются более 3 млрд евро. В 2018 году в скачках приняло участие 220 000 скаковых лошадей. Только Мельбурнский кубок, который проводится в первый вторник ноября и носит название «скачки, останавливающие нацию», собирает до 80 000 зрителей на трибунах. В отчете IFHA указано, что общий оборот ставок на конные скачки в 2018 году составил 109 млрд евро. Обороты ставок с момента создания IFHA в 1967 году неуклонно растут. Самые развитые в скаковом плане страны показывают огромные обороты: США – 9,8 млрд евро, Япония 27 млрд евро, Австралия – 9 млрд евро, Британия – 15 млрд евро. В странах с небольшим уровнем ВВП (гораздо меньшим, чем в Казахстане) конные скачки процветают и дают обороты ставок, сопоставимые с доходами наших нефтяных компаний: Кипр – 32 млн евро в год; Марокко – 639 млн евро в год; Панама – 39 млн евро в год; Перу – 20 млн евро в год. Пред. След. Пред. След.