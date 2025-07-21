В результате инцидента пострадал оператор АГЗС, он получил термические ожоги

Фото: cкриншот видео МЧС

Накануне в городском районе Астана в Актобе на автогазозаправочной станции (АГЗС), расположенной по проспекту Едиге батыра, произошло возгорание легкового автомобиля во время заправки бытового газового баллона объёмом 25 литров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

«Распространения огня на резервуары и инфраструктуру АГЗС не допущено. В результате инцидента пострадал оператор АГЗС, получивший термические ожоги», – уточнили в ведомстве.

Там же добавили, что пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.