Взрыв в аптеке

По информации руководителя ДЧС Шымкента Мадияра Жаксыбаева, общая площадь обрушившегося здания составляет почти 360 кв. м. Взрыв был такой силы, что непосредственно в самом здании вынесло не только окна, но и стены. По информации спасателей, также повреждены балкон и окна стоящей рядом многоэтажки, а также семь припаркованных автомобилей.

ТОО «Межбольничная 138 аптека» было расположено в двухэтажном здании совсем рядом с родильным домом. По предварительной версии причиной взрыва стало скопление газа. Аптека занималась производством лекарственных средств и поставкой их в лечебные учреждения, включая физраствор. В аптеке якобы хранилось до двух тонн перекиси водорода.

ЧП случилось незадолго до полудня субботы. Оглушительный звук взрыва – и тут же взметнувшиеся высоко клубы пыли, а затем и огня были видны из разных частей города.

Досталось и Областному перинатальному центру № 1, из которого сразу же после взрыва началась эвакуация рожениц, новорожденных и персонала. На помощь пришли неравнодушные прохожие, водители и пассажиры автотранспорта, проезжавшего в этот момент по улице Гани Иляева. Добровольцы, оказавшиеся в районе ЧП, помогали выносить из здания детей и оборудование.

Это относительно тихий район города, улица в этом месте упирается в тупик, благодаря чему на дороге не было большого потока машин и пешеходов. И все же пострадавшие были. Практически сразу же стало известно, что при взрыве погиб охранник родильного дома, находившийся в сторожке, стоя­щей практически впритык к аптеке.

Чуть позже поступила информация, что погиб новорожденный ребенок, которому было 18 дней. К концу дня список жертв трагедии пополнил 42-летний случайный прохожий, он скончался в больнице от полученных травм. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил, что семьям погибших будет оказана материальная поддержка.

При взрыве травмы различной степени тяжести получили 8 человек. Все они госпитализированы в медучреждения города, где им оказывается необходимая помощь.

На момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. В экстренном порядке туда были направлены десятки машин скорой помощи, которые занялись эвакуацией рожениц и малышей в областной перинатальный центр № 2. В безопасное место вывезли более ста человек.

Кроме рожениц эвакуировали также полтора десятка жильцов много­этажного дома, где взрывной волной были повреждены балконы, оконные проемы и витражи. К счастью, в квартирах на наиболее сильно пострадавшем пятом этаже в момент взрыва людей не было.

Министр здравоохранения Ажар Гиният выразила глубокие соболезнования жертвам трагического происшествия в областном перинатальном центре, заявив, что ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения. Принимаются все меры для лечения пострадавших в медицинских организациях города в стационарных условиях.

В экстренном порядке осуществляется работа по организации и изменению маршрутизации беременных и новорожденных по Туркестанской области. Бригады медработников направлены в районные больницы для оказания перинатальный помощи в сельской местности, так как в ОПЦ № 1 госпитализировали беременных и новорожденных из семи районов области с патологиями вынашивания плода, находящихся в зоне риска. Врачи ННЦ хирургии им. А. Сызганова приступили к дистанционной консультации медиков.

По факту взрыва начато досудебное расследование по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть людей. Обстоятельства, причины взрыва и ущерб устанавливаются.