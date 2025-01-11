Взяли проблемы на карандаш

Вице-спикер Мажилиса Альберт Рау, депутаты Екатерина Смышляева, Берик Бейсенгалиев и Еркин Абиль провели встречу с представителями бизнеса Костанайской области на базе производственного предприятия «МИЛХ». Одной из тем встречи стали законодательные поправки по вопросам определения страны происхождения товаров, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Мажилисе. Цель законопроекта – создание единого реестра товаров казахстанского происхождения для усиления контроля за качеством продукции и более эффективной поддержки отечественных производителей со стороны государства. Реестр заменит действующие сертификаты формы «СТ-KZ» и индустриальные сертификаты.

Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на встрече, стало упрощение сертификационных процедур. Представители бизнеса выразили опасения относительно возможного усложнения процесса подтверждения происхождения продукции в рамках новых требований. В ответ Альберт Рау подчеркнул, что основной целью законопроекта является минимизация бюрократических барьеров и создание системы сертификации, которая будет эффективно поддерживать деятельность бизнеса. Ожидается, что процесс включения товаров в новый реестр будет максимально прозрачным и доступным для всех отечественных производителей.

– Как отметил Президент в своем интервью газете «Ана тілі», работа по поддержке бизнеса – это постоянный приоритет для государства. В связи с этим наша задача – создать систему, которая обеспечит простоту и оперативность в процессе сертификации, исключая излишние административные нагрузки. Законопроект направлен на поддержку предпринимателей и упрощение взаимодействия с государственными органами, – отметил Альберт Рау.

Берик Бейсенгалиев подчерк­нул, что создание нового реест­ра товаров позволит сущест­венно сократить издержки, связанные с оформлением документов, что окажет положительное влияние на экономическую эффективность предприятий.

Екатерина Смышляева же считает, что прозрачная сис­тема, которая позволит четко подтверж­дать происхождение продукции, необходима самим производителям.

– Повышение доверия потребителей к казахстанским товарам является важным элементом стратегии экономического развития. Прозрачность в вопросах происхождения продукции – это основа для создания условий, в которых отечественные товары смогут успешно конкурировать на внутреннем рынке, – отметила Екатерина Смышляева.

В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева и депутат Жулдыз Сулейменова встретились с коллективом многопрофильной областной детской больницы. На встрече состоялось обсуждение текущих вопросов в сфере здравоохранения региона, а также депутаты проинформировали о новых законах, принятых Парламентом.

Дания Еспаева обратила внимание на работу, проделанную в Мажилисе, по закону, направленному на защиту врачей и повышение их статуса.

– В октябре мы рассмотрели закон о страховании профессиональной ответственности медицинских работников. Этот закон разработан во исполнение поручения Главы государства. Он разработан вместе с медицинской общественностью и дает ответы на многие текущие проблемы. В настоящее время мы готовы обсудить с вами ход реализации данного закона, – заявила вице-спикер.

В рамках рабочей поездки в Алматы депутаты от партийной фракции «Amanat» в Мажилисе Айгуль Куспан, Айдос Сарым, Сергей Пономарев и Ринат Заитов ознакомились с работой социальных объектов Алатауского района. Депутаты посетили школу нового образца, построенную в рамках национального проекта «Комфортная школа».

– Школа является наглядным подтверждением того, что партия реально реализует свои предвыборные обещания, – отметил Сергей Пономарев.

В рамках проекта в Алматы открыто несколько новых школ, что расширяет возможности учащихся для получения качественного образования. Кроме того, мажилисмены ознакомились с работой семейно-врачебной амбулатории, построенной по инициативе партии «Amanat».

С работой теплоэлектроцент­рали «Орталық» в городе Семее ознакомился председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов. До реконструкции в городе было изношено порядка 80% котельных. Сегодня ситуация улучшается. По словам депутата, их износ снизился до 60% благодаря средствам, выделенным из республиканского бюджета в 2024 году. Он обратил внимание, что от нормальной работы ЖКХ напрямую зависит качество жизни людей, поэтому данная сфера находится на постоянном контроле Главы государства. В ходе поездки мажилисмен также встретился с населением города Семея, Жанасемейского, Бескарагайского, Жарминского, Аягозского районов и ряда населенных пунктов, ознакомился с работой социальных объектов.

В Павлодарской области депутаты Нуржан Ашимбетов, Жаркынбек Амантай и Вера Ким посетили Павлодарский машиностроительный завод, входящий в состав ТОО «ERG Service». Руководство предприятия ознакомило мажлисменов с технологическими процессами, новыми производст­венными мощностями и современным оборудованием. Было подчеркнуто, что завод соответствует современным стандартам безопасности, а для рабочих соз­даны комфортные условия труда. Далее состоялась встреча депутатов с коллективом предприятия, на которой обсуждались вопросы улучшения условий труда и модернизации производства.

Депутат Ерболат Сатыбалдин в ходе рабочей поездки в область Улытау провел встречу с депутатами маслихатов региона всех уровней. В ходе встречи местные народные избранники подняли актуальные вопросы социально-экономического развития региона и выдвинули ряд важных предложений. В частности, речь шла о передаче Кумкольского нефтегазового месторождения в ведение Улытауского района и направлении 50% налога на полезные ископаемые в областной бюджет, передаче историко-культурного комплекса Жошы-хана на баланс государства – в ведение Министерства культуры и информации. Ерболат Сатыбалдин отметил, что эти предложения рассматриваются в Мажилисе и будут приняты соответствующие решения. Также депутат отметил, что будет проведена конкретная работа по решению вопросов социально-экономического развития региона.