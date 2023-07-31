Взывая к чуду

Информация разлетелась по всему Казнету и вызвала массу негативных отзывов в медицинской среде. Известный алматинский врач Елена Хегай даже запустила петицию об отмене пока еще не утвержденного проекта, высказав свое мнение в довольно резкой форме. «Остановите уничтожение медицинского сообщества в Казахстане!» – пишет врач на своей странице.

Вот некоторые выдержки из ее поста, адресованные профильному ведомству: «Честно говоря, я надеялась, что это фейк. Сегодня ознакомилась с докумен­том в подробностях. Я ошарашена. Знакомьтесь: проект МЗ РК профессиональный стандарт «Традиционная медицина. Целительство». По этому стандарту официально целители и представители нетрадиционной медицины будут приз­наны полноправными членами медицинского сообщества, и это будет такая отдельная «специальность»…

Этот стандарт – плевок в лицо всему медицинскому и научному сообществу! Пожалуйста, остановите его внедрение. Нельзя допустить отката в средневековье. Наука развивается семимильными шагами, а мы не то что не поспеваем, а сознательно хотим взять курс назад, в обратную сторону! Если этот горе-стандарт будет принят, вас скоро начнут лечить «врачи-стажеры традиционной медицины» или «знахари-интерны»…»

Не менее удивлен и возмущен разрабатываемым проектом еще один представитель медицинской общественности, директор клинико-диагностической лаборатории «ОЛИМП» Алексей Балась: «В то время, когда весь цивилизованный мир уже давно перешел на доказательную медицину, наш Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі присылает на рассмотрение профстандарт по традиционной медицине и целительству. Абсурд! Кто-нибудь из министерства может дать пояснения?» – написал топ-менеджер на своей странице в социальных сетях (стиль и правописание сохранены).

И действительно, что это за такой странный стандарт, именуемый профессиональным, когда известные профессионалы казахстанской медицины подвергают его безжалостной критике?

В Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года есть статья 132 «Традиционная медицина. Целительство», что уже само по себе интересно. Вроде речь об официальном документе – и раздел о целительстве.

В нем, в частности, сказано, что «традиционная медицина – совокупность кодифицированных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, основанных на многовековых традициях народной медицины и разрешенных к медицинскому применению. Право на деятельность в сфере традиционной медицины имеют лица с медицинским образованием, имеющие сертификат специалис­та в области здравоохранения и лицензию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях».

А целительство, согласно этой же статье, – «совокупность эмпирических сведений о целительных средствах, приемах, навыках и их практическое применение с целью воздействия на здоровье. Проведение сеансов целительства с привлечением двух и более лиц, в том числе с использованием средств массовой информации, запрещается. Лицо, причинившее вред здоровью человека при применении методов целительства, несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан».

И если с традиционной медициной еще как-то более или менее что-то понятно, то с целительством – нет. Кстати, из статьи следует, что специалист традиционной медицины должен иметь медицинское образование, сертификат и лицензию. Это тоже весьма сомнительно. Вопрос: а где проходят обучение целители и знахари?..

Но вернемся к нашумевшему проекту профстандарта и его терминам. Здесь указано, что знахарь (от слова «знать») – целитель, знающий и использующий средства и приемы народной медицины, а лекарь (от слова «лечение») – целитель, знающий и использующий натуральные методы народной медицины.

И, пожалуй, самое забавное определение «целителя», которое вряд ли вы еще где-то увидите. Согласно пункту № 49 медицинского профессионального стандарта, «целитель – личность, которая избавляет от болезни чудесным образом». Далее написано про другие возможные наименования профессии: народный целитель, знахарь, лекарь-костоправ, лекарь-травник, специалист по восточной медицине, специалист по оздоровительной технике, специалист Рэйки, специалист по психобиоэнергокоррекции.

Также в глоссарии проектного докумен­та описаны следующие термины лечения: апитерапия, биологически активные точки, биорезонансная терапия, гирудотерапия, гомеопатия. Что-то из перечисленного, возможно, и имеет целебный эффект, но как быть с откровенными шарлатанами, которые могут воспользоваться данной возможностью и узаконить свои действия?

А ведь Интернет уже давно пестрит объявлениями о снятии порчи, сглаза и постановке диагноза при помощи своих расчудесных способностей. Я даже позвонила из любопытства и узнала цену, адрес, поинтересовалась отзывами. И каково было мое удивление, когда женщина по телефону ответила, что принимает посетителей в цоколе торгового дома, и в данный момент у нее идет сеанс, а за дверями стоит огромная очередь...

Неутвержденный медицинский стандарт мы попросили прокомментировать специалистов Министерства здравоохранения РК. На связь с нами вышел директор департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК Даулет Алдынгуров.

– Приравнивать специалистов традиционной медицины к врачам никто не собирается. Это неправильно, но надо регламентировать их деятельность, потому что должна быть определенная ответственность. Если они оказывают вид какой-то медицинской помощи, то мы должны понимать, какой это специалист, какое у него образование, какие у него полномочия вообще есть в рамках полученной квалификации, – прокомментировал он.

По его словам, если будет существовать профессиональный стандарт, они будут знать, что это за специалисты, и будут выставлять им определенные требования, которым они должны соответствовать, чтобы оказывать определенную помощь. Если какой-то вид традиционной медицины не предусмотрен законодательством, то этот вид помощи не может оказываться в нашей стране. Поэтому профессиональный стандарт – это документ, который будет ориентиром и требованием к определенной группе специалистов. Здесь больше речь идет о регламентации их деятельности, чтобы они не навредили гражданам, которые к ним обращаются.

Выше мы уже писали, что данный медицинский стандарт еще не утвержден и пока подлежит корректировке.

– Вопрос проработки самого профессионального стандарта имеет определенные процедуры, то есть шаги, этапы согласования его утверждения. Данный стандарт разрабатывался в 2020⁄21 годах и прошел некое обсуждение. Теперь он выносится на более широкое обсуждение, чтобы эксперты могли дать свои рекомендации, как улучшить данный документ. После он будет выкладываться в открытые источники – нормативные правовые акты (портал открытых НПА), где также эксперты будут смотреть и давать свои заключения. Это и общественность, и представители Национальной палаты предпринимателей, и работники государственных органов. И только после того как документ приобретет окончательный вариант, он будет запускаться на утверж­дение, – уточнил Даулет Алдынгуров.

Исходя из ответов представителя Министерства здравоохранения, все не так уж и плохо с проектом. Напротив, будет введена ответственность за оказание услуг традиционной медицины, а какие-то виды вообще будут запрещены. Однако сам факт того, что профессиональный стандарт медицины допускает в своей терминологии целительство, а значит, и его деятельность, порождает огромное сомнение не только у медицинской общественности. А с определением целителя, «избавляющего от болезни чудесным образом», вообще ничего другого не остается, как просто поверить в чудеса!