Чтобы задать интересующие вопросы, достаточно отправить сообщения на номер 8 701 000 1458
В целях реализации концепции «Слышащее государство», а также принципов прозрачности, открытости и доступности информации, Агентство РК по финансовому мониторингу запустило WhatsApp-бот для граждан, сообщает Kazpravda.kz
Задача WhatsApp-бота — оперативное предоставление ответов на часто задаваемые вопросы граждан, обращающихся в органы финансового мониторинга.
Теперь каждый гражданин может:
- получить консультацию,
- ознакомиться с нормативными правовыми актами,
- получить доступ к мобильным приложениям и сервисам, оказывающим государственные услуги, а также к актуальным контактным данным уполномоченных органов.
Для этого достаточно отправить сообщение на номер 8 701 000 1458.