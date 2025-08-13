Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Хельсинки на World Dog Show 2025 впервые в истории на мировой арене выступила национальная гордость Казахстана — порода тазы, сообщает Kazpravda.kz

Как пишет qazaqculture.com, среди 25 000 участников наши четвероногие чемпионы сенсационно забрали высшие титулы. Наш павильон в форме полуюрты стал одним из самых посещаемых на выставке — символ культуры, истории и любви к своим корням.

Теперь о тазы знают не только кинологи: два щенка этой породы — Жюль и Жанна — уже давно живут в Елисейском дворце, став любимцами президента Франции Эмманюэля Макрона.

Напомним, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил президенту Франции Эмманюэлю Макрону двух щенков казахской национальной породы тазы во время официального визита в Казахстан в 2023–2024 годы.

