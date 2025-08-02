– На трех микроавтобусах участники и их питомцы поедут через Россию, Эстонию, затем на пароме в Хельсинки, – говорит президент Сою­за кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали. – Это самая крупная кинологическая выставка в мире, на ней будут представлены 25–30 тысяч собак. Привозят лучших представителей пород. Оцениваются их красота, параметры, окрас, поведение, темперамент. Мы везем тех собак, которые уже успешно выступали в Казахстане, получили титулы, имеют отличные оценки.

Выставка в Финляндии будет первой для казахской тазы в качестве официально признанной на мировом уровне породы. Это признание предварительное, пояс­няет главный кинолог страны, и чтобы окончательно закрепить этот статус, весь мир должен узнать и заинтересоваться этой породой. Поэтому в Хельсинки наша команда проведет официальную презентацию.

На выгуле перед поездкой особое внимание зрителей было приковано к восьми представителям казахской борзой, прошедшим строгий отбор. Эти собаки будут бороться за такие титулы, как юный чем­пион Финляндии и мира, чемпион Финляндии и мира и вице-чемпион мира. Эти титулы имеют очень большой вес в кинологическом сообществе.

В рамках выставки международное сообщество познакомится с казахской тазы не только как с породой, то есть узнает историю происхождения, характерные черты экстерьера, уникальные рабочие качества, но и как с нацио­нальным символом и брендом. Вопрос сохранения тазы и тобетов, а также их международного признания как исконно казахских пород по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с авгус­та 2022 года находится под пат­ронатом Управления делами Президента.

За это время была проведена серьезная работа. В августе 2023 года в Женеве (Швейцария) Союз кинологов Казахстана, выполнив все требования Меж-дународной кинологической федерации FCI, стал ее полноправным членом и получил право заявить свои национальные породы собак. В мае 2024-го в Астане проведена специальная монопородная выставка, на которой комиссия FCI обследовала 100 собак породы тазы.

В сентябре в Амстердаме (Нидерланды) на заседании Генерального комитета FCI было официально принято решение о предварительном признании казахской тазы и закреплении за Республикой Казахстан статуса держателя стандарта. Полное признание породы возможно по истечении 10 лет с момента предварительного признания, то есть не ранее 2034 года, при условии развития породы, увеличения поголовья, участия в международных первенствах.