Я бы с ним в разведку пошел…

Анатолий Андреевич много лет посвятил себя спорту. Сначала сам защищал честь бывшего Гвардейского района в различных дисциплинах. Основным видом для него были лыжи.

– Встал на них, когда мне было четыре-пять лет, – вспоминает ветеран. – Когда пошел в школу, переключился на бег.

И скоро пришли первые успехи. Он – многократный чемпион школы, села и района. В юном возрасте нисколько не уступал взрослым. Выполнил норматив первого разряда. Когда окончил среднюю школу, сомнений в выборе профессии не было. Он твердо решил поступать на педагогический факультет алма-атинского института физкультуры. В 1972 году получил диплом и вернулся в родное село. Всю жизнь преподавал в родной школе имени Панфилова. Обучил тысячи и тысячи учащихся. Некоторые пошли по его стопам, окончив физкультурный вуз.

Один из воспитанников Жердева Равхат Файзуллин прибыл в родное село (он житель областного центра) поздравить своего преподавателя.

– Анатолий Андреевич дал нам путевку в жизнь, – рассказал воспитанник Жердева. – Многие ребята благодарны ему за все то, что он для них сделал. Любой из них скажет: «Я с ним в разведку бы пошел».

Кстати, девичья команда ДЮСШ, составленная в основном из местных школьниц, является неоднократным призером областных соревнований. И ею руководил юбиляр.

Бывший директор ДЮСШ Бахыт Кокусбеков отметил: «Это была очень сильная команда. Мы всегда надеялись, что данный коллектив не подведет. Ведь у руля команды стоял Анатолий Андреевич Жердев».

Самой большой неожиданностью для юбиляра и гостей стал приезд на мероприятие чемпиона Советского Союза, чемпиона Европы и двукратного обладателя Кубка Европы по волейболу в составе алматинского «Буревестника» Александра Портного. Он приехал не с пустыми руками. Для лучших игроков волейбольного и футбольного турниров легендарный волейболист подарил книгу «На крыльях «Буревестника» (о легендарной команде «Буревестник»), написанную им в соавторстве с известным спортивным журналистом Казахстана Алимом Анапьяновым, являющимся уроженцем с. Когалы.

Многочисленная родня Жердева, прибывшая в основном из Алматы, приняла участие в футбольном турнире и показала класс. Среди них есть профессиональные спортсмены – регбист, горнолыжник, футболист. Не случайно команда «Родня» заняла почетное четвертое мес­то среди «минщиков». Мог­ли бы стать и первыми, если бы подходили под регламент соревнований. Состязались ветераны – те, кому за 45!

– Мы впервые провели такое мероприятие, – сказал на закрытии аким когалинского сельского округа Аскар Баядилов. – Но праздник, как нам кажется, удался. В скором времени проведем новые состязания по классическому футболу. Они пройдут на обновленном школьном стадионе…