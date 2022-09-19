«Я из рода акынов…»

Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов. И лучше чем он сам сказал о себе в своих стихах, сказать вряд ли можно. Нынешний сентябрь ознаменовался юбилеем – акыну исполнилось 100 лет.

Те годы грозовые

Родился поэт в Жангелдинском районе Костанайской области, поз­же вместе с родителями переехал в Кызылординскую область. Вся жизнь его была соткана из миллио­нов строк, в 1938-м увидели свет его первые стихи, и уже тогда они обратили на себя внимание особой мелодичностью, глубинной простотой. Первые шаги в мир литературы были успешными, впереди у него было много творческих планов, но грянула война.

Как и тысячи литераторов, ушедших на фронт, он встал на защиту Родины. Заместитель командира стрелковой роты, политрук, акын… Ужасы войны не заглушают стремление писать. Прочитав поэму Николая Тихонова, посвященную подвигу 28 гвардейцев-панфиловцев, молодой поэт пишет автору письмо. И получает ответ: «Я очень рад, что молодой казахский поэт с оружием в руках защищает наш любимый Ленинград. Настанет время, и мы встретимся с вами в освобожденном от блокады городе, будем читать стихи и говорить о великой войне советского народа с фашистами как о прошедшем».

Пророческими можно назвать слова Николая Тихонова, написан­ные в том же письме:

«Стихи пишите обязательно, складывайте написанное в полевую сумку, в сердце. Вы, такие как вы, обязаны будете рассказать людям правду о войне...» Это письмо от русского поэта казахский акын хранил на груди, у самого сердца как напутствие в бой, как благословление в большую поэзию. Батальонный комиссар Александр Матвеевич Любимов, которому он показал письмо, тоже обрадовался письму большого поэта Николая Тихонова, справедливо расценив его как важный агитационный материал, незаменимое подспорье в доверительных беседах с бойцами.

И он пишет. О любви к Родине и ненависти к врагу, о вере, которая непоколебима: «Мы победим!» Граж­данственность и честность, мечты и размышления – строки, рожденные в окопах, близки и понятны всем, и тем, кто с оружием в руках защищает родную землю, и тем, кто в тылу кует победу у станка.

В 1943 году в прорывных боях за Ленинград Сырбай Мауленов был тяжело ранен. Вот как он вспоминал тот период: «В волховских болотах под Ленинградом я с глазу на глаз встретился со смертью. Война сделала меня поэтом крепкого, динамичного ритма, более лаконичным. Война внесла в мою поэзию свои ритмы, гул и грохот. Я пишу лаконичные стихи, потому что на войне подвиг и смерть совершались в одно мгновение».

Стояла зима, крепкий мороз обжигал лица, бойцы готовились к прорыву блокады: «Грохот… Огонь… И ни с чем не сравнимая тяжесть тишины последнего мгновения перед рывком вперед – туда, навстречу жизни или смерти. За нами с титаническим напряжением дышал город… И сердце билось. Ему жить – нам жить… Тяжелораненый, в госпитале, я вспоминал друзей-однополчан – живых, а больше тех, кто ушел в бессмертие. И открывал в себе какие-то новые тайны… Мной как бы все переоценивалось. Земля в окопе перед последним броском была не мерзлой – теплой. К ней прижимались, как к груди матери. От нее набирались силы. Она хранила нас за то, что мы не отдали ее, и она знала: никогда никому не отдадим!»

Ласточки весны

В 1949 году Сырбай Мауленов встретился с Тихоновым в Москве на декаде казахской литературы и искусства. Выбрав подходящий момент, Мауленов представился Николаю Тихонову и показал ему фронтовое письмо. Тихонов прочел свое письмо и разволновался. «Жив солдат!» – радостно сказал он, показывая письмо своим собеседникам – известным казахским писателям Сабиту Муканову и Мухтару Ауэзову. Он восклицал: «Как я рад и счастлив! Через такой огонь прошел и цел остался. И письмо сохранил». Николай Тихонов подарил Мауленову на память свою новую книгу «Грузинская весна».

Его стихи лиричны, полны искренней любви к родной земле и к родному народу. Годы, проведенные на фронте, не прошли бесследно, навсегда выковав в душе свое мерило Человечности. Без пафоса и лакировки, его стихи о жизни, о каждом дне, о самом ценном.

Прекрасна ласточка весной!

Я помню:

В боевые годы

Она под пулями со мной

Делила беды и невзгоды.

Куда бы ни гнала война

Меня,

Как перекати-поле,

Я видел Родину:

Она

Парила ласточкой на воле!

Творчество поэта проникнуто чувством гражданской ответственности. Поэтому в творчестве С. Мауленова отчетливо просматривается позиция поэта-воина, поэта-гражданина и поэта-лирика.

Каждый живущий на этой земле несет ответственность за то, что происходит на земле, что было и что будет. Жизнь отдельного человека имеет смысл только в том случае, если он является прочным звеном в бесконечной цепи поколений, вечного пути народа в свое будущее. Лирический герой стихотворений С. Мауленова побеждает смерть и оживляет боевых друзей, потому что впереди новые высоты и рубежи, впереди великий путь к победе.

«Народ преодолеет все!» – такова основная мысль его стихов.

Поэт Сырбай Мауленов выполнил завет Николая Тихонова и, как современникам своим, так и молодым поколениям, рассказал правду о войне. В этой правде – и скорбь по погибшим, и радость победы, и пожелание будущим поколениям не знать бедствий войны.

Воспоминаниям о фронтовой дружбе в лирике поэта посвящены стихотворения «Друзьям далеким», «Раненый». Памяти о погибших, незабвенности их подвига посвящены стихотворения «Огни Ленинграда», «Обернул январским бураном», «Ты спроси о войне». Будучи глубоко национальным поэтом, поэтом романтического склада, Сырбай Мауленов своеобразными, яркими красками создает образы и картины тех трагических лет:

Обернул январским бураном

Я погибшего друга тело…

Землю стал разрывать

Напрасно:

Белым льдом ее грудь сковало.

Стал костер жечь –

В душе был пламень,

На глаза набегали слезы.

Схоронил я друга наутро –

Ветер молча глядел в могилу.

Мне с тех пор обжигает душу

Тот костер –

Огонь негасимый.

В этих строках, описывающих прощание с погибшим другом, поражающая простота и величавость, мотив незабвенности героев великой войны. Но несмотря на описание трагедийности событий на войне, в стихах поэта нет пессимистического звучания. Напротив, творчество поэта пронизано пафосом торжест­ва жизни над смертью, пафосом всепобеждающей силы жизни. Об этом один из сильных стихов поэта:

«…И хотя никак не скажешь, что основная его тема – война и армия, нельзя не почувствовать, что муза Мауленова вышла из огня, навечно несет на себе его мечты», – писал поэт Константин Ваншенкин в предисло­вии к книге Сырбая Мауленова.

Печатная строка

После войны солдат, умеющий писать, трудился заместителем главного редактора костанайской областной газеты. Позже он руководил республиканской литературной газетой «Қазақ әдебиеті», заведовал журналом «Жұлдыз». Его творческое наследие составляет более сорока поэтических сборников.

А самоотверженный труд отмечен рядом наград, среди которых «Знак Почета», орден «Трудового Красного Знамени», «Дружбы народов», Государственная премия им. Абая, серебряная медаль им. А. Фадеева и другие. Он был также прекрасным семьянином, отцом семерых детей.

Сырбай Мауленов безмерно любил жизнь во всех ее проявлениях, и над всеми бедствиями и тревогами, сомнениями и страданиями брал верх спасительный жизнелюбивый характер поэта. Этот несгибаемый, не отступающий перед любыми невзго­дами и препятствиями, не признающий скуки и хандры характер весело, напористо, наотмашь бушевал в повседневном общении с друзьями, искрился и сверкал в ритмах, рифмах и метафорах энергичных стихов. А образная структура брала в плен дерзкими открытиями, изящест­вом всегда неожиданной, сильной и серьезной поэтической речи. Те, кто читает Мауленова в оригинале, наслаждаются блистательным стилем, неповторимостью современного казахского поэтичес­кого искусства, изяществом особенной мелодики стиха. Одновременно пристрастные поклонники поэта сожалеют, что в русских переводах сохранены далеко не все характерные приметы поэтического почерка Мауленова. Очевидно, пришла пора не только переиздавать прежние тексты, но и взяться за перо новому поколению мастеров поэтического перевода. Прекрасные стихи Сырбая Мауленова вполне достойны такого благородного «пересмотра».

Стихи Сырбая, посвященные сыну, стали заветом всему молодому поколению Казахстана:

В непроглядные дни, без просвета,

Надо верить,

В непроглядные дни, без просвета,

Надо верить,

Что солнце есть где-то.

Принимая удары стихии,

Надо верить

Во дни неплохие.

Чище мир

После ливня и снега.

В безысходности

Верь в человека.

Он взломает забитые двери,

Путы тяжких невзгод

Разрубя,

Но тебе, чтобы в это поверить,

Надо прежде поверить

В себя!

В этих проникновенных строках неиссякаемый оптимизм мудрого, многое пережившего человека, его непоколебимая вера в человека, надежда на его светлое будущее.

Сырбай Мауленов – выдающийся поэт и писатель, его лирика о природе, родной степи, о людях стала настоящим признанием в любви к Родине. Его произведения легки в чтении и восприятии, затрагивают тончайшие струны души.