Яхту с 600 кг кокаина на борту задержали в Испании

Преступники использовали яхту под польским флагом для транспортировки крупной партии наркотиков в Испанию

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Испанская полиция в ходе международной операции перехватила парусное судно, которое направлялось к Канарским островам. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Яхта была перехвачена в 800 милях к западу от Тенерифе.

«Сотрудники национальной полиции перехватили парусник с более чем полутонной кокаина. В этой международной операции по борьбе с морским наркотрафиком участвовали власти Франции (DNRED), Великобритании (NCA) и США (DEA). Парусник, направлявшийся к Канарским островам с 600 килограммами кокаина в 19 тюках, был взят на абордаж агентами Группы специальных операций (GEO)», - говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, преступники использовали яхту под польским флагом для транспортировки крупной партии наркотиков в Испанию.

Перехват яхты стал результатом активного сотрудничества между правоохранительными органами нескольких стран: информация, полученная французскими спецслужбами в Карибском регионе, совместно с разведданными из Великобритании и США, позволила установить маршрут судна и спланировать его задержание.

Испанские власти продолжают расследование, направленное на выявление всей цепочки контрабанды и установление причастных.