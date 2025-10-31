На данный момент в неф­техимическом и индустриальном технопарке работают 18 компаний, объем выпускаемой ими продукции в ценовом эквиваленте в среднем равен 309 млрд тенге.

Посетив на днях производственные объекты СЭЗ, аким Атырауской области Серик Шапкенов поделился своими мыслями и идеями относительно развития нефтегазохимии региона. По словам руководителя региона, Президент Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал значимость отраслевых якорных проектов. Сейчас у нас выпускается всего 13 марок полипропилена. Между тем в Китае производится до тысячи его разновидностей. Посещая КНР, узнали, что там насчитывается до 10 тыс. предприятий данной сферы!

Поэтому, осознавая важность развития якорных проектов в сфере нефтегазохимии, следует понимать, какой мультипликативный экономический эффект несет в себе эта сфера.

– Если брать в качестве примера соседнюю Россию, там нефтехимическая отрасль наиболее развита в Татарстане. У них есть такие крупные индустриальные зоны, как «Химград» и «Алабуга». Мы туда тоже ездили, встречались с их руководителями и специалистами. Они проявили заинтересованность и готовность к открытию подобных производств и в Казах­стане. Нам, в свою очередь, нужно помочь инвесторам из Татарстана с инфраструктурой. Производственный опыт китайской и российской нефтехимической отрасли Казах­стану предстоит изучить и внедрить у себя, – отметил Серик Шапкенов.

Как известно, самыми крупными участниками экономической зоны Атырауской области являются парогазотурбинная электростанция ТОО «Karabatan Utility Solutions», работающий завод полипропилена ТОО «KPI», строящийся завод полиэтилена «Силлено». Проекты поменьше – действующие производства компании «Полимер продакшн», «Эр Ликид Карабатан Техгазы», «Интаго Казахстан» и TenizEcoService.

Аким области ознакомился с основным предприятием СЭЗ, выпускающим полипропиленовую крошку, которая экспортируется за рубеж. Около 90% произведенного полипропилена продается в Китай, Турцию, страны Европы.

Кстати, на сегодня в мире производится около 80 млн тонн полипропилена, из них 23,3 млн тонн – в Китае, 1,9 млн тонн – в России, 9,2 млн тонн в странах Евросоюза. Казахстанское предприятие на мировом рынке занимает 1% мирового производства полипропилена, что совсем неплохо, если учесть молодой возраст завода.

Завод KPI мощностью в 500–550 тыс. тонн продукции в год способен выпускать до 64 различных марок полипропилена в гранулах. Цифровизация производства находится на высоком уровне, автоматизированы складские помещения, максимальный объем хранения готовой продукции в них – более 24 тыс. тонн.

На сегодня предприятие постепенно догоняет объемы выпуска продукции до заявленной проект­ной мощности в 500 тыс. тонн в год. С начала 2025 года уже произведено около 230 тыс. тонн полипропилена, до конца года этот показатель должен вырасти до 411 тыс. тонн. А на 2026 год поставлена задача выйти на проектный показатель в полмиллиона тонн.

На сегодня рынок потребления полипропилена в Казах­стане составляет 50 тыс. тонн, то есть десятую часть от мощности завода, остальное планируется отправлять на экспорт.

В Атырауском регионе пока наиболее крупным потребителем полипропилена является компания «Интаго Казахстан», специализирующаяся на выпус­ке геосинтетических материалов для дорожного строительства, и «Полимер продакшн», помимо полипропиленовых мешков производящая БОПП-пленку, применяемую в том числе в пищевой промышленности.

Благодаря этим проектам в рес­публике четыре предприятия догрузили свои мощности, было открыто четыре новых производства, выпускающих конечную продукцию. Вдвое упала и цена на полипропилен на внутреннем рынке – с двух до тысячи долларов. Кроме того, для стимулирования переработчиков на этом заводе внедрена программа форсажей путем скидок на полипропилен, чтобы развивать их экспортный потенциал.

Одним из масштабных проектов в экономической зоне следует считать строящийся полиэтиленовый завод «Силлено». Предприятие создается в рамках поручения Главы государст­ва Касым-Жомарта Токаева по развитию на западе страны кластера нефтегазохимической промышленности. Ввод завода позволит заместить импортируемые объе­мы полиэтилена отечественной продукцией и увеличить ее экс­порт с высокой добавленной стои­мостью.

Проект окажет мультипликативный эффект на отечественную экономику и будет способствовать развитию аналогичных отраслей и новых производств конечной продукции, так как полиэтилен – самый востребованный пластик в мире – используется практичес­ки во всех отраслях экономики.

На заводе предусматривается выпуск широкого ассортимента продукции, до 22 марок полиэтилена, 40% из которых будет относиться к категории премиум-класса. Дело в том, что уже достигнуты соответствующие лицензионные соглашения с такими компаниями – мировыми лидерами отрасли, как Axens (Франция), Univation Technologies (США) и Chevron Phillips Chemical (США).

Таким образом, ожидается, что ввод проекта в эксплуатацию позволит увеличить показатель валового внутреннего продукта Казахстана на 1,2%.

Мощность будущего завода составляет 1 млн 250 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций – 3,2 трлн тенге. Сроки осуществления проекта – с 2025 по 2028 год. В июне 2029 года завод «Силлено» планируется ввести в эксплуатацию.

Аким области Серик Шапкенов отметил, что при строительстве предприятия особое внимание будет обращено на трудоустройство граждан Казахстана, особенно рабочих и специалистов из Атырауского региона.

Отметим, что для работы на будущем заводе полиэтилена сегодня в Университете нефти и газа им. С. Утебаева уже готовят персонал среднего звена.

В ходе визита главы региона в сопровождении группы журналистов на производственные площадки СЭЗ гостей ознакомили с заводом геосинтетических материалов ТОО «Интаго-Казахстан», введенным в строй действующих в сентябре минувшего года. Как отметил его генеральный директор Азамат Асылбеков, здесь налажено производство полиэфирного геосинтетического нетканого материала. Проект осуществлен в рамках программы развития отрасли обрабатывающей промышленности, что дало возможность получить господдержку от АО «Фонд развития промышленности» в размере 715 млн тенге.

При финансировании применена льготная ставка вознаграждения – 3% годовых сроком на восемь лет, есть льготный период до ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность данного производства.

Завод способен ежегодно производить до 15 млн кв. м геосинтетического нетканого материала различной плотности, из них 10 млн кв. м пойдут на удовлетворение потребностей казахстанского рынка, а остальные 5 млн предназначены на экспорт. Материал, выпускаемый заводом, в основном применяется в сфере дорожного строительства, на берегоукрепительных работах, мусорных полигонах, а также его можно использовать в АПК.

По словам Азамата Асылбекова, этот материал уже использует при дорожном строительстве национальный оператор респуб­ликанских автодорог – компания «Казавтожол». К примеру, геосинтетика от ТОО «Интаго-Казах­стан» применена при сооружении автострад Жезказган – Кызылорда, Жезказган – Караганда, Атырау – Астрахань, а также на строительстве железнодорожных путей Достык – Мойынты – Шу, Дарбаза – Мактаарал.

Отдельно стоит отметить проект ТОО «Талшыктекс». Суть его в том, что из полипропилена, выпускаемого на KPI, будут получать нити, из которых станут выпускать тканое полипропиленовое геополотно. Этот материал используется также при строительстве и в агротехнических целях.

С этой целью закуплены и уже работают четыре ткацких станка – самые мощные в республике. Есть планы дополнительно оснастить завод тремя ткацкими станками меньших размеров и открыть второй цех для производства вагонных вкладышей, биг-бэгов – мягких контейнеров для расфасовки насыпных строительных материалов, руды, овощей, фруктов и другой сельхозпродукции. На сегодня 90% полипропиленовых изделий экспортируется в Россию.

Большой плюс этих производств в том, что из пластиковых отходов также будут производить разные материалы и сырье для последующей переработки. В настоящее время на территории индустриального парка собрано до 60 тонн ПЭТ-бутылок, 60 тонн других пластмассовых изделий, а в дальнейшем будет практиковаться сбор макулатуры.

Вторсырье для переработки будет собираться со всего Западного Казахстана. Как видим, эти производства не только заточены под сырье местного нефтехимического комплекса, но и способны сами перерабатывать отходы. Правда, для повышения качества выпускаемой продукции будут смешивать различное сырье – как первичное, так и вторичное.