Методические рекомендации, в которых определены подходы к применению ИИ в учебном процессе, недавно выпустили в Нацио­нальной академии образования им. Ы. Алтынсарина. Ключевой посыл документа – искусственный интеллект не может заменить учителя.

«ИИ рассматривается как вспомогательный инструмент для подготовки уроков, адаптации учебных материалов и аналитической работы. При этом оценивание учеников, выбор содержания обучения и принятие окончательных решений остаются исключительной ответственностью педагога. Полная автоматизация оценки результатов обу­чения не допускается. Любой материал, подготовленный с использованием искусственного интеллекта, должен быть проверен учителем», – говорится в сообщении академии.

Специалисты научного центра подчеркивают, что при внедрении методики уделяется особое внимание вопросам цифровой безопасности и академической честности. К примеру, в рекомендациях указано, что персональные данные детей не могут передаваться в сторонние сервисы, а образовательные платформы должны соответствовать требованиям законодательства. При подготовке заданий учащиеся не могут выдавать работы, которые выполнены при помощи ИИ, за собственные. В случае сомнений педагог имеет право попросить ученика повторно выполнить задание.

В Академии им. Ы. Алтынсарина перечислили платформы и программы, которые могут применять учителя: Canva, ChatGPT, Gemini, NotebookLM, Reading Coach и Google Lens. В методических рекомендациях указаны готовые алгоритмы и инструкции по использованию этих цифровых сервисов на уроках. В научном центре отмечают, что применение таких инструментов снижает административную нагрузку на педагогов и одновременно повышает гибкость учебных материалов с учетом индивидуальных особенностей школьников. Методические рекомендации размещены на официальном сайте академии и могут свободно применяться преподавателями, методистами и другими участниками образовательного процесса.

Практическое внедрение технологий искусственного интеллекта уже выходит на системный уровень. Как сообщили в Министерстве просвещения, готовится к запуску пилотный проект ChatGPT Edu. В течение 2026 года он охватит около 200 тыс. педагогов.

Как пояснил главный эксперт департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Минпросвещения Ердаулет Алипбаев, с внедрением проекта каждый преподаватель получит собственного цифрового помощника. Платформа позволит за несколько минут подготовить план урока, составить задания и тесты, адаптировать материалы для учеников разного уровня, а также разрабатывать их сразу на казахском, русском и английском языках.

– Во время урока искусственный интеллект поможет педагогу объяс­нять сложные темы простым языком, использовать жизненные примеры, превращать занятия в дискуссии, совместные проекты или исследовательскую работу. ChatGPT Edu также поддержит учителей в составлении критериев оценки, предварительном анализе работ учеников и подготовке индивидуальной обратной связи. При этом итоговую оценку всегда выставляет сам педагог, – подчеркнул Ердау­лет Алипбаев.

В целом Минпросвещения ведет масштабную модернизацию цифровой инфраструктуры образования. На платформе QazTech обновляется Нацио­нальная образовательная база данных, которая станет единым хранилищем для электронных дневников и цифровых профилей учащихся. Также будет создана Национальная образовательная платформа. Как объясняют в ведомстве, она призвана объединить множество разрозненных систем – все сервисы и госуслуги в сфере образования.

Тем временем в школах страны внедря­ют методы обучения с использованием ИИ. Одними из первых этот опыт начали реализовывать учебные заведения национального проекта «Келешек мектептері». На базе столичных школ № 99, 101, 104 и 107 тестируются ИИ-решения, которые оптимизируют повседневную работу педагогов. Учителя применяют отечественные инструменты Roqed AI, Kashgari, Stem-solutions, а также платформу Kahoot. Дополнительно система RobotAI позволяет автоматически проверять контрольные и тестовые задания, снижая нагрузку на учителей. А сервис Google Past помогает определить, был ли учебный материал подготовлен учеником самостоятельно или с помощью нейросетей.

Серьезное внимание уделяется формированию у школьников базовой грамотности по направлению ИИ. В пилотных школах эти темы уже включены в предметы «Цифровая грамотность» и «Информатика». В младших классах основы технологий изучаются в игровой форме, а старшеклассники выполняют проекты: создают чат-боты, анализируют данные и рассматривают этические вопросы применения искусственного интеллекта.

Министерство просвещения совместно с Массачусетским технологическим институтом реализует программу Day of AI Qazaqstan. Она направлена на то, чтобы каждый школьник понимал принципы работы ИИ, его возможности, риски и ответственность. Программа внедряется поэтапно. На первом этапе школьники и учителя осваивают основы ИИ-грамотности, куда входят базовые понятия, примеры применения технологий и вопросы этики. Подготовка педагогов проводится по каскадной модели: учителя-лидеры проходят обучение и сертификацию MIT, после чего передают знания коллегам. Для адаптации материалов к казахстанским условиям сформирована специальная команда специалистов Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина.

На втором этапе планируется запуск междисциплинарной программы по искусственному интеллекту для всех классов школы. Она будет интегрирована в такие предметы, как математика, физика, химия, биология и информатика. Для каждого года обучения предусмот­рен модуль из 8–10 уроков ИИ-грамотности, рассчитанных на одну учебную четверть. Полностью включить курс в школьную программу планируется до августа 2028 года.

По прогнозам специалистов, внедрение ИИ и цифровых технологий позволит к 2030 году повысить эффективность системы образования на 10–15%.