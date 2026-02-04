Национальная гвардия открыла класс «Cybersarbaz»

Айман Аманжолова
корреспондент

В школе №115 города Астаны состоялось торжественное открытие класса «Cybersarbaz» патриотического клуба «Жасбүркіт». Проект реализован по инициативе воинской части 5573 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В состав класса было зачислено 23 учащихся. В ходе церемонии им были вручены отличительные тельняшки с красно-бордовой полосой — символ Национальной гвардии, нагрудные знаки «Жасбүркіт», а также специальные удостоверения.

Выступая на мероприятии, заместитель командира воинской части 5573 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Аслан Оразалин подчеркнул значимость этой инициативы:

— Освоение молодежью основ информационной безопасности — требование времени. Класс «Cybersarbaz» формирует у подрастающего поколения патриотизм, дисциплину, ответственность и современные знания, — отметил он.

В рамках проекта наряду с патриотическим воспитанием предусмотрена системная работа по повышению цифровой грамотности школьников, обучению основам информационной безопасности, профилактике угроз в киберпространстве и формированию правовой культуры.

Стоит отметить, данная инициатива укрепляет взаимодействие между образовательным учреждением и войсками правопорядка, демонстрируя эффективную модель воспитания подрастающего поколения. Проект, реализованный столичной воинской частью Национальной гвардии, направлен на обновление патриотического воспитания в соответствии с требованиями времени и повышение ответственности молодежи за будущее страны.

