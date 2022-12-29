Январские события: cколько военнослужащих и представителей Минобороны проходят подозреваемыми

По данным генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова, на сегодня осужден один военнослужащий за неправомерное применение оружия.

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Заместитель министра обороны РК - генерал-лейтенант Султан Камалетдинов в ходе брифинга в СЦК ответил на вопрос, сколько военнослужащих и представителей Минобороны проходят подозреваемыми или свидетелями по делам о январских событиях, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Подразделения Вооруженных сил привлекались для локализации возникшего кризиса и беспорядков. Следствие, выяснение обстоятельств проходят в закрытом режиме. На сегодня известно, что осужден один военнослужащий за неправомерное применение оружия. Есть и подозреваемые, есть и свидетели. Это не в нашей компетенции освещать такие вопросы. Некоторые из свидетелей могут переходить в другую категорию - обвиняемых или подозреваемых - или наоборот", – сказал спикер.

Он пояснил, что для получения информации по осужденным нужно обращаться в следственные органы.

"Они, если посчитают необходимым, озвучат данные", – добавил Камалетдинов.