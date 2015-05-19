Япония поставит подлодки на экспорт впервые с 30-х годов

В мире
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Неатомная подводная лодка класса "Сорю" Фото: Reuters
Япония примет участие в тендере на совместную разработку подлодок нового поколения для ВМС Австралии. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Новый режим экспорта вооружений позволяет Токио поставлять военную продукцию не только в США, но и другим дружественным странам.
"Мы приняли решение присоединиться к этому процессу в свете высокой важности оборонного сотрудничества между Японией и Австралией", –отметил на пресс-конференции генеральный секретарь японского Кабинета министров Есихидэ Суга.

По словам представителя Кабмина, новый экспортный режим соответствует политике японского руководства, в 2014 году значительно ослабившего действовавшие ранее ограничения на военный экспорт. Совместная разработка и постройка подводных лодок для Австралии станет первым прецедентом после снятия этого запрета и шире – за последние 80 лет, с того момента, как в Японии были построены четыре подводные лодки типа "Матчану" для ВМС Таиланда.

По мнению специалистов, Япония имеет хорошие шансы на победу в тендере, так как Австралия заинтересована в приобретении современных неатомных подлодок (НАПЛ), способных действовать на протяженном океанском театре.

Япония в настоящее время располагает подлодками типа "Сорю", оснащенными воздухонезависимыми энергетическими установками подводного хода на основе двигателя Стирлинга и обладающими значительной автономностью. 4 000-тонные лодки типа "Сорю" рассматриваются как наиболее вероятный претендент на роль прототипа для субмарины нового поколения в объявленном Австралией 36-миллиардном тендере.

"Сорю" способны погружаться на глубину до 500 метров, развивать скорость до 20 узлов, а дальность их хода составляет 6,1 тысячи миль. Подлодки вооружены шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра с боезапасом на 30 торпед Type 89 или крылатых ракет Harpoon. Строительство "Сорю" ведется на предприятиях Kawasaki Heavy Industries и Mitsubishi Heavy Industries.

Новые лодки должны войти в состав Австралийского королевского флота в 2024–31 годах, заменив сегодня находящиеся в строю субмарины типа "Коллинз", вошедшие в строй в 1996–2003 годах.

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