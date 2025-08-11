Прошлая неделя ознаменовалась сразу несколькими крупными достижениями казахстанских спортсменов на международной арене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

Фигурное катание: в городе Норвуд (США) на турнире серии Challenger Cranberry Cup International 2025 Софья Самоделкина завоевала серебряную медаль, набрав 203,15 балла (65,80 + 137,35).

Борьба: на Гран-при Германии по греко-римской борьбе среди взрослых, прошедшем в Дортмунде, казахстанские борцы завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, заняв первое место в общекомандном зачёте.

Любительский бокс: на завершившемся в Бангкоке (Таиланд) молодежном (U-19) чемпионате Азии сборная Казахстана завоевала 2 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей, заняв пятое место в общекомандном зачёте.

Настольный теннис: на международном турнире WTT Feeder в городе Спокан (США) Зауреш Акашева вошла в тройку сильнейших. В парном разряде, выступая вместе со словенкой Анной Тофант, она завоевала бронзовую медаль.

Теннис: на турнире серии ITF Juniors J30 в Софии (Болгария) 16-летний казахстанец Иван Пономарев стал чемпионом в парном разряде. Это его первый трофей на юниорских турнирах ITF.