​Яркие краски светлого дня

Основные праздничные торжест­ва прошли в парке имени Первого Президента РК. На главном прос­пекте им. Абулхаир-хана вырос большой аул из 30 нарядных белоснежных юрт. Сюда с утра и стал стекаться народ. Всего по городу в местах массовых гуляний было установлено более 60 юрт. Традиционные угощения национальными блюдами и наурыз-коже с актюбинцами разделил и глава региона Бердыбек Сапарбаев. Он поздравил земляков с прекрасным светлым весенним праздником, отметив, что Наурыз стирает все национальные границы и устраняет разногласия, укрепляет единство. В рамках празднования на всех концертных площадках нашли отражение такие общенациональные ценности, как независимость, мир и согласие, высокая духовность.

Повсеместно организованы яркие праздничные программы, демонстрация национальных обрядов и традиций, спортивные игры. Состоялись конкурсы на самую лучшую юрту, конкурс бабушек «Ақ босағаның алтын денгегі», среди невесток «Пах, шіркін, қазақтын келіндер-ай!», среди девушек с самыми длинными косами «Ай, керім!»… В местах народных гуляний организованы праздничная торговля и угощение горожан. Для этого кафе и ресторанами было приготовлено 7 тонн баурсаков и 5 тысяч литров наурыз-коже.

Город в праздничном убранстве. Всюду билборды, флагштоки, яркие разноцветные флаги. Много интересных, декоративных световых конструкций, посвященных Наурыз мейрамы, установлено на Водно-зеленом бульваре, на перекрестке главных проспектов. Одна из таких конструкций – девушки в национальных костюмах с тюльпанами в руках. Яркие цветы символизируют скорое наступление весны и тепла.