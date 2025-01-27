О ярких победах казахстанских спортсменов напомнили в профильном ведомстве

На прошлой неделе казахстанские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты на международных аренах, завоевав медали в самых разных дисциплинах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Легкая атлетика: на турнире Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes в рамках серии World Athletics Indoor Tour Gold в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan в столице наши соотечественники завоевали две бронзовые медали.

Универсиада-2025: на зимней Универсиаде в Турине, Италия, студенты сборной Казахстана завоевали 14 медалей (3 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых) и заняли 12-е место в общекомандном зачете.

Фристайл-могул: Юлия Галышева завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира, организованного в Уотервилле, США.

Женская борьба: на Мемориале Ивана Ярыгина, который проходит в российском Красноярске, наши борцы завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Пляжный волейбол: на чемпионате Центральной Азии по пляжному волейболу, который завершился в городе Негомбо на Шри-Ланке, пара Лауры Кабылбековой и Надежды Иванченко заняла первое место, а среди мужчин бронзовыми призерами стали Кирилл Гурин и Абдулмаджид Мухаммад.

Каратэ: в соревнованиях категории 1 Премьер-лиги по каратэ WKF, завершившихся в столице Франции, Париже, наши спортсмены завоевали 5 медалей.

Конькобежный спорт: в командном спринте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском городе Калгари трио Кристины Силаевой, Дарьи Важениной и Надежды Морозовой завоевало бронзовые медали с результатом 1:26.36 секунды.

Теннис: Сандугаш Кенжебаева стала лучшей в парном разряде на турнире ITF W15, который прошел в турецкой Анталии.