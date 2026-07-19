КТК сообщил об атаке БПЛА на морской терминал: погрузка нефти остановлена

В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили , что пострадавших и разлива нефти нет

Фото: CPC/Reuters

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов на морской терминал. Инцидент произошел 19 июля во время погрузки нефти на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3, передает Kazpravda.kz.

По данным компании, под удар попали два танкера - ASIA с нефтью компании «Тенгизшевройл» и NISSOS IOS, перевозивший нефть компаний Kashagan B.V. и «Матен» (АО НК «КазМунайГаз»). Суда ходят под флагами Либерии и Маршалловых Островов, на их борту находились международные экипажи.

«В результате нападения на танкере "ASIA" возник пожар, который был потушен с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК», - говорится в заявлении компании.

После происшествия погрузка нефти была остановлена. В компании уточнили, что жертв и пострадавших среди сотрудников КТК, подрядных организаций и членов экипажей нет. Также не допущен разлив нефти.

«Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений», - отметили в КТК.

В консорциуме подчеркнули, что рассматривают произошедшее как атаку на гражданскую инфраструктуру, а также отметили, что это уже пятый случай прямой агрессии против гражданского объекта консорциума.

Напомним, что трубопроводная система компании обеспечивает экспорт нефти с крупнейших казахстанских месторождений -Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

По данным консорциума, в 2025 году через терминал было перевалено около 70,5 млн тонн нефти, при этом свыше 75% объема пришлось на зарубежных грузоотправителей, включая «Тенгизшевройл» (Chevron), ExxonMobil, «КазМунайГаз», Eni и Shell.