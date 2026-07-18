Детский хор «Елігай» завоевал золото международного фестиваля в Китае

Коллектив получил Gold Award, набрав наивысший балл в своей номинации

Фото: Hong Kong International Choral Festival

Детский хор «Елігай» Казахского национального университета искусств имени К. Байсейітовой стал обладателем золотой награды II Международного хорового фестиваля, который прошел в Гонконге и Шэньчжэне, передает Kazpravda.kz.

По итогам конкурсных прослушиваний казахстанский коллектив получил Gold Award в номинации «Исполнительский хор», набрав наивысший балл. Хор выступил под руководством дирижера Асем Есеновой.

«Юные исполнители продемонстрировали высокий уровень ансамблевого мастерства, выразительность звучания и профессиональную исполнительскую культуру», — сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

Выступления участников оценивало международное жюри, в состав которого вошли дирижеры, композиторы и педагоги из Австралии, Италии, Германии, Беларуси, Китая, Таиланда, Казахстана и других стран.

II Международный хоровой фестиваль проходил с 12 по 17 июля 2026 года и объединил хоровые коллективы и специалистов более чем из десяти государств. Победа казахстанского хора стала еще одним подтверждением высокого уровня отечественного музыкального образования и исполнительского искусства.