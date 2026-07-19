Киберспортсмен Molodoy из Казахстана назначен амбассадором Международного года волонтеров

Фото: hltv.org

Казахстанский профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Данил «Molodoy» Голубенко назначен мировым амбассадором Международного года волонтеров. Он будет участвовать в продвижении ценностей добровольчества среди молодежи во всем мире, передает Kazpravda.kz.

Инициатива о провозглашении 2026 года Международным годом волонтеров была выдвинута Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и единогласно поддержана Генеральной Ассамблеей ООН.

«Присоединение Данила Голубенко к этой инициативе станет важным вкладом в продвижение ценностей добровольчества среди молодежи по всему миру», - сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Данил Голубенко родился в Семее и за короткое время стал одним из самых известных киберспортсменов Казахстана. В 2025 году, выступая за бразильскую команду FURIA Esports, он был признан лучшим новичком года по версии HLTV Awards, вошел в число сильнейших игроков мира и помог своей команде одержать победы на престижных международных турнирах IEM Chengdu 2025 и BLAST Rivals 2025 Season 2.