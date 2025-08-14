Зарубежные предприниматели привезут для продажи более 1 000 тонн продукции сельского хозяйства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

16-17 августа в Астане пройдёт ярмарка продукции сельского хозяйства и изделий народных ремесел Согдийской области Республики Таджикистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Предприниматели Таджикистана привезут для продажи более 1 000 тонн продукции сельского хозяйства: фрукты, сухофрукты, орехи, овощи, бахчевые и прочие культуры, которыми славится Таджикистан.

На ярмарке также будет представлена национальная кухня:

- 10 казанов для продажи плова (не менее 1 тонны плова ежедневно)

- 6 тандыров для продажи лепешек и самсы (не менее 5 000 единиц выпечки ежедневно)

Целью мероприятия является развитие и поддержка предпринимателей, а также развитие международных отношений.

На протяжении веков таджикская культура впитывала в себя элементы персидской и тюркской традиций.

Визитной карточкой Таджикистана является – красочный базар, воплощающий в себе дух Востока.

Мероприятие даст возможность жителям и гостям столицы не только приобрести качественные продукты и мастеровые изделия, но и ощутить неповторимый колорит восточного базара и приобрести вкуснейшие блюда восточной кухни.

Ярмарка будет открыта 16 августа с 11:00 до 19:00 и 17 августа с 10:00 до 19:00 на территории у «Барыс-Арены».