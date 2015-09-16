Ярмарки краски, песни и пляски Свежий выпуск 477 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

В нынешнем году она посвящалась 20-летию АНК и была особенно многолюдной. С самого утра в городском парке культуры и отдыха стали собираться люди всех возрастов. В праздничном хороводе вместе с самодеятельными артистами лихо отплясывали и случайные прохожие, которые тут же включались в орбиту общего веселья. В торговых рядах предлагались дары осени, блюда украинской кухни, сувениры, поделки, товары народных промыслов.

Главное действие развернулось на красочно оформленной поляне, ставшей театром под открытым небом. Поздравляя земляков, председатель украинского культурно-просветительского общества Виктор Тарасенко отметил, что об основном содержании деятельности объединения говорит его название. «Еднаня» означает «согласие». Объединение было основано в 1994 году и стало одним из первых в области национально-культурным центром. Два десятилетия его работа совершенствовалась и наполнялась новым содержанием.

Филиалы украинского общества созданы в районах. В Уральске одна из улиц носит имя Тараса Шевченко. На ней установлена мемориальная доска. Библиотеки проводят тематические выставки и литературные встречи, посвященные жизни великого кобзаря. Хор «Берегиня», в репертуаре которого песни народов, проживающих на перекрестке Европы и Азии, хорошо знают не только в Приуралье. Он принимает участие в республиканских фестивалях и конкурсах патриотической песни, которые проводятся в соседних областях. На Сорочинской ярмарке зрители встретили его настоящей овацией.

Восторженно аплодировали уральцы и каждому номеру обширной праздничной программы, в которой выступили и гости из Актобе. Как рассказала заместитель председателя областной АНК Вера Шохина, общими стали также праздники татарского, корейского, русского, армянского, немецкого и еврейского обществ. Традиции согласия и толерантности передаются молодому поколению. Сформировано молодежное крыло ассамблеи, клубы дружбы действуют в учебных заведениях.

Весь день на Сорочинской ярмарке звучала музыка и царило искреннее веселье. Лучшие танцоры и певцы награждены призами и подарками. И все участники получили заряд хорошего настроения.