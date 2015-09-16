Ярмарки краски, песни и пляски

Свежий выпуск
477
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
В нынешнем году она посвящалась 20-летию АНК и была особенно многолюдной. С самого утра в городском парке культуры и отдыха стали собираться люди всех возрастов. В праздничном хороводе вместе с самодеятельными артистами лихо отплясывали и случайные прохожие, которые тут же включались в орбиту общего веселья. В торговых рядах предлагались дары осени, блюда украинской кухни, сувениры, поделки, товары народных промыслов.
Главное действие развернулось на красочно оформленной поляне, ставшей театром под открытым небом. Поздравляя земляков, председатель украинского культурно-просветительского общества Виктор Тарасенко отметил, что об основном содержании деятельности объединения говорит его название. «Еднаня» означает «согласие». Объединение было основано в 1994 году и стало одним из первых в области национально-культурным центром. Два десятилетия его работа совершенствовалась и наполнялась новым содержанием.
Филиалы украинского общества созданы в районах. В Уральске одна из улиц носит имя Тараса Шевченко. На ней установлена мемориальная доска. Библиотеки проводят тематические выставки и литературные встречи, посвященные жизни великого кобзаря. Хор «Берегиня», в репертуаре которого песни народов, проживающих на перекрестке Европы и Азии, хорошо знают не только в Приуралье. Он принимает участие в республиканских фестивалях и конкурсах патриотической песни, которые проводятся в соседних областях. На Сорочинской ярмарке зрители встретили его настоящей овацией.
Восторженно аплодировали уральцы и каждому номеру обширной праздничной программы, в которой выступили и гости из Актобе. Как рассказала заместитель председателя областной АНК Вера Шохина, общими стали также праздники татарского, корейского, русского, армянского, немецкого и еврейского обществ. Традиции согласия и толерантности передаются молодому поколению. Сформировано молодежное крыло ассамблеи, клубы дружбы действуют в учебных заведениях.
Весь день на Сорочинской ярмарке звучала музыка и царило искреннее веселье. Лучшие танцоры и певцы награждены призами и подарками. И все участники получили заряд хорошего настроения.

Популярное

Все
Гендерный аспект: инвестиции в будущее
Алтайские мотивы казахской анимации
Дарящие свет и гармонию
Для наших мам!
«Сақшы арулар»: мужество и грация
Одеждой идентичность подчеркнув
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
«Береке» означает «благодать»
Запах женщины
Что в имени тебе моем...
Спасибо, что вы есть!
«Как чуден милой лик...»
Наравне с мужчинами
Вдохновленные Абаем
В их руках – жизни людей
Указ Президента Республики Казахстан О награждении медалью «Ерлігі үшін» Абдраима М. С.
Дарите женщинам цветы!
Отработка на учениях – сноровка при наводнениях
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения в форме обмена письмами к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций от 14 февраля 2024 года
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Переговоры США и Украины провалились
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Спешите делать добрые дела!
В Бурабае расцвели тюльпаны
Эдуард Ким завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
Skype объявил, что прекращает работу в мае
Завершился обучающий курс четвертого потока Школы аналитики при Сенате
Укреплять веру в добро
Избитый хулиганами мальчик из Семея отныне сможет постоять за себя
Глава государства поздравил соотечественников с Днем благодарности
Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан
BI Group и BAZIS занизили налогооблагаемые доходы на 16,5 млрд тенге
Состоялось открытие юбилейного года Ассамблеи народа Казахстана
День гражданской обороны: выставка техники прошла в Усть-Каменогорске
В молитвах о благоденствии
Протянуть руку помощи
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто

Читайте также

Заряжен на победу
В столице готовятся к паводковому периоду
Волонтеры поддержали ветеранов
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]