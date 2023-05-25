Ярмарку вакансий организовали для молодежи Астаны

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Аманжолова Айман
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В столичном Дворце «Жастар» организовали ярмарку вакансий для молодежи. Традиционно для ярмарки пригласили работодателей из разных сфер – банков, нефтегазовой отрасли, государственных социальных служб и других направлений, передает официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

Сегодня ярмарки вакансий проводятся для того, чтобы желающие могли получить консультацию по выбранному направлению, а работодатели - сделать свой выбор. К примеру, во Дворце молодежи 24 мая приняли участие 16 компаний, которые готовы предоставить в рамках трудоустройства молодежи 273 рабочих мест. Среди работодателей банки, правительственные организации, аграрные компании и другие. Организаторы отмечают, что такой формат трудоустройства весьма эффективен.

Как отметил директор Центра занятости населения акимата г. Астаны Бакытбек Кабжанов, на ярмарки вакансий молодежь приходит активно, интересуется предложениями работодателей и программами поддержки стартапов.

«Представители молодого поколения общаются сегодня в социальных сетях, обмениваются информацией очень быстро. Все смотрят вакансии на портале enbek.kz, там проходят онлайн-регистрацию и получают свои ответы по вакансиям. Также мы проводим подобные офлайн-ярмарки 30-40 раз в год на разных площадках. В них участвует не только Центр занятости, но и Управление молодежной политики, акимат и другие организации. Молодежь у нас активная, у нее много вопросов всегда. И мы на таких ярмарках как раз даем все ответы и разъяснения», - пояснил директор Центра занятости населения города Бакытбек Кабжанов.

По данным организаторов, с начала года в Центр занятости населения обратилось 8 210 молодых граждан. В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 гг. охвачено мерами по трудоустройству 5 500 молодых людей.

«АО «Казпочта» активно сотрудничает с Центром занятости и предоставляет хороший выбор вакансий для молодых специалистов. Среди предложенных вариантов: курьеры, операторы связи, водители, почтальоны и другие вакансии. После прохождения практики у каждого есть возможность остаться в штате, продолжить расти профессионально вместе с нами», - рассказала начальник сектора HR АО «Казпочта» Айна Алиакбарова.

Также во время мероприятия была проведена встреча с представителями управления занятости и социальной защиты, Центра занятости Астаны и филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" с целью ознакомления с мерами содействия занятости и микрокредитования молодежи.

Стоит отметить, что в рамках реализации программы президента «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» молодые предприниматели на конкурсной основе могут получить льготное кредитование. В 2023 году АО «Аграрная кредитная корпорация» определили агентом кредитования молодежи, и основными координаторами выступили местные исполнительные органы в лице управления и Центра занятости.

«Программа рассчитана на срок 3 года, в процессе которого будут выдавать кредиты. Всего бюджет на республику составляет 28 млрд тенге, из них на Астану выделено более 1,5 млрд тенге. Средний чек на одного заемщика – 1 млн тенге. В целом по столице мы планируем реализовать 600 проектов», – отметил директор филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» Асет Кушкунбаев.

По его словам, на сегодняшний день принято заявок на 500 млн тенге, обратилось около 100 заемщиков, из них 40% заявок рассмотрено. Срок подтверждения целевого использования составляет 90 дней. Если заемщик в этот срок не укладывается в силу каких-либо форс-мажорных обстоятельств, он вправе обратиться в корпорацию за предоставлением отсрочки по целевому использованию. Если же заемщик не использует кредит по целевому назначению, либо задерживает сроки подтверждения, предусматривается штраф.

На встрече студентам рассказали также подробно о реализуемых проектах для молодежи. Также в ходе открытого диалога со столичной молодежью, посетителям рассказали о микрокредитах для молодежи, мерах содействия занятости, в том числе по программе «Жасыл ел».

#Астана #акимат #вакансии #молодежь #трудоустройство #центрзанятости

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