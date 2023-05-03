Погода без осадков ожидается 4-6 мая в Казахстане

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 4-6 мая, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: kazhydromet.kz

По данным метеослужбы, отрог северного антициклона на большей части Казахстана определит ясную погоду без осадков, в ночные часы на юге, юго-востоке не исключены заморозки 1-7 градусов.

В западных, восточных и юго-восточных регионах страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды – на западе дождь, 4-5 мая временами сильный дождь с грозами, градом, на востоке, в горных районах юго-востока ночью осадки (дождь, снег), днем дождь.

По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах пыльные бури.