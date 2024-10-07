Юбилейная выставка Айжан Беккуловой открылась в алматинском музее искусств

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Государственном музее искусств им. Абылхана Кастеева состоялось открытие персональной выставки кавалера ордена «Құрмет», председателя Союза ремесленников РК Айжан Беккуловой - «Жизнь замечательных людей», приуроченной к ее 70-летнему юбилею, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

На выставке представлены более ста произведений, созданных Айжан Беккуловой в период с 1990-х годов по настоящее время.

В экспозиции в ретроспективе представлены: ткачество, войлоковаляние, сакральные куклы, ювелирные украшения, этническая одежда, а также работы, созданные в коллаборации с другими мастерами и художниками - из металла, керамики, дерева и войлока.