Юбилейная выставка Айжан Беккуловой открылась в алматинском музее искусств

Культура , Изобразительное искусство
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Венера Баталова
корреспондент

 Экспозиция продлится до 5 ноября

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Государственном музее искусств им. Абылхана Кастеева состоялось открытие персональной выставки кавалера ордена «Құрмет», председателя Союза ремесленников РК Айжан Беккуловой - «Жизнь замечательных людей», приуроченной к ее 70-летнему юбилею, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

На выставке представлены более ста произведений, созданных Айжан Беккуловой в период с 1990-х годов по настоящее время.

В экспозиции в ретроспективе представлены: ткачество, войлоковаляние, сакральные куклы, ювелирные украшения, этническая одежда, а также работы, созданные в коллаборации с другими мастерами и художниками - из металла, керамики, дерева и войлока.

#культура #выставка #музей #юбилей

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