Юные инспектора дороги встретили первоклассников в Караганде

Фото: ДП Карагандинской области

В первый день учебного года в гимназии № 95 города Караганды с основами правил дорожного движения выступили Юные инспектора дороги «Сирена», сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.

ЮИД - это объединения школьников, которые создаются с целью совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди детей и подростков, воспитания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, а также оказания содействия в изучении детьми правил дорожного движения, безопасного поведения на улицах и дорогах.

ЮИД «Сирена» являются помощниками полицейских по пропаганде правил дорожного движения.

Для учеников первых классов юные инспектора показали концертную программу по профилактике дорожно-транспортных правонарушений. После с участием полицейского проверили знание ПДД: собирали пазлы – дорожные знаки, с помощью воздушных шаров- сигналы светофора.

Полицейские на протяжении многих лет поддерживают тесные отношения со специальной школой-интернатом №4 г. Караганды. Вот и 1 сентября сотрудники Ново-Майкудукского отдела полиции г. Караганды посетили данное учреждение. Они передали воспитанникам, а это ученики с первого по четвертый классы, подарки – 30 школьных ранцев с необходимыми принадлежностями - тетрадями, наборами ручек, карандашей, фломастеров. Словом все, что требуется детям для занятий. Причем полицейские тут же помогли ребятишкам примерить полученные ранцы.