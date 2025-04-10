Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 7 апреля текущего года на рынке авиаперевозок Казахстана появилась новая низкобюджетная авиакомпания из Южной Кореи – «Eastar Jet», передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА



Авиакомпания выполняет прямые регулярные пассажирские перевозки по маршруту Сеул – Алматы с частотой 2 рейса в неделю.

Важно отметить, что данному событию предшествовали переговоры между авиационными властями двух стран в марте 2024 года, по итогам которых была достигнута договоренность по расширению правовой базы на выполнение регулярных рейсов, а также назначенных перевозчиков.