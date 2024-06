Фестиваль давно стал цент­ром притяжения и значимой датой в календаре тур­операторов, зазывающих туристов посетить город с учетом дат проведения музыкального события.

За два дня на сцене The Spirit of Tengri своим творчеством порадовали: THE MAGIC OF NOMADS (Казахстан), FASIL-I JAZZ (Турция), ABBOS (Узбекистан), TIGRAHAUD (Казахстан), LABRASSBANDA (Германия), QARAAQOOM (Узбекистан).

Хедлайнерами фестиваля стали уже полюбившаяся казахстанским слушателям грузинская группа MGZAVREBI, которая второй год приезжает на фестиваль, и участники Евровидения из Молдовы – группа Zdob si Zdub.

За 11 лет существования проект объединил сотни артистов из 90 стран мира. У фестиваля появились свои традиции и даже приметы. Например, если подарить сувенир человеку, не знакомому с фестивалем, то на следующий год он обязательно станет его гостем.

– Фестиваль стал визитной карточкой Алматы, – говорит генеральный директор медиа­холдинга Alash Мedia group Зауре Казыбаева. – Он объединяет народы. Музыка всегда была и остается вне границ и политики. Каждый год мы стараемся привезти больше участников, чтобы музыканты потом смогли увезти с собой частичку Казахстана.

Помимо живой музыки организаторы подготовили и насыщенную культурную программу. На площадке фестиваля развернулся красочный этно­аул. Гостей ждали мастер-классы по войлоку, национальные игры – асық ату, арқан тартыс, ләңгі тебу, бес асық. Каждый мог отведать все разнообразие национальной кухни – баурсаки с балкаймаком, пирожки от апашки, казахстанские деликатесы (казы, жая), компот с щербетом, бал кымыз.

На традиционную ярмарку Global Village дизайнеры, ювелиры, ремесленники привезли лучшие изделия с символикой древних номадов, авторские изделия из керамики и войлока, украшения, книги об археологических находках.

Впервые в рамках The Spirit of Tengri прошел лекторий, где казахстанские исследователи поведали об истории Великой степи, традициях, обычаях и мифологии кочевого народа.

Постоянные посетители «Тенгри» готовиться к фестивалю начинают за несколько месяцев до открытия – продумывают образы, костюмы. Молодой дизайнер Юлия Яценова каждый год создает в честь этого события новый образ.

– Фестиваль посещаю шес­той год, – говорит Юлия. – Для меня это стало традицией. Когда впервые узнала о нем, отнеслась со скептицизмом: «Какая-то этническая музыка, мы что, будем как древние люди плясать с бубном?» Сегодня для меня это глоток свежего воздуха, символ начала лета, когда можно забыть обо всем и насладиться ритмами музыки из разных уголков мира. Этническая тематика оказалась мне близка, и мелодии переехали в мой ежедневный плейлист.

Сегодня Юлия Яценова предстала перед восхищенными зрителями в шаманском образе, с соответствующей символикой и атрибутикой. Сама создала костюм, расписала себя хной, подобрала украшения. Образ восхитил гостей фестиваля – сфотографироваться с прекрасной шаманкой выстраивались очереди.

Присутствовали здесь и эльфы, и герои восточных сказок. «Тенгри» уверенно переходит границы музыкального фестиваля. Сегодня – это событие, объединяющее под нашим небом как талантливейших артистов со всего мира, так и творчески думающих зрителей. Организаторы обещают – в следующем году фестиваль станет еще интереснее и креа­тивнее.