За 30 дней смогут получить паспорт казахстанцы в Южной Корее, Узбекистане и Японии

Казахстанцы смогут получить паспорт в Республике Корея, Узбекистане и Японии за 30 дней, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
"Государственная услуга стала доступна для граждан Казахстана, находящихся на территории Республики Корея, Республики Узбекистан и Японии с октября 2021 года. Данный пилотный проект МИД и МВД РК реализовывается в рамках оптимизации процесса оказания услуги по приему документов и препровождения их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей", – говорится в сообщении.
Напомним, что пилотный проект, который позволил сократить срок оказания государственной услуги с 80 до 30 дней, успешно реализовывается в загранучреждениях Казахстана в России, Германии и США.
Государственные органы Казахстана продолжают совместную работу по расширению географии стран, где будут созданы условия по сокращению сроков оформления паспортов казахстанским гражданам за рубежом.