За бесплатную процедуру банкротства пытаются выманить деньги у казахстанцев

Общество, Госуслуги, Видеогалерея
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Процедура внесудебного банкротства является абсолютно бесплатной. Об этом предупреждают казахстанцев в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба КГД

С 3 марта в Казахстане начался прием заявлений от граждан на банкротство.

По новому Закону РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» должник может восстановить свою платежеспособность через различные инструменты: процедуры внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства.

Заявления казахстанцы могут подать, не приходя в ЦОНы: через портал электронного правительства (eGov.kz.), а также в мобильном приложении e-Salyq Azamat или eGov Mobile, пояснили в КГД.

«Вместе с тем возле отдельных ЦОНов участились случаи предложения посреднических услуг для оформления документов на банкротство за денежное вознаграждение.

Комитет государственных доходов сообщает, что внесудебное банкротство (по долгам не более 5,5 млн тенге) является абсолютно бесплатной процедурой.

Нужно просто обратиться к операторам ЦОНов или сотрудникам органов государственных доходов, которые бесплатно проконсультируют и разъяснят порядок применения процедуры банкротства.

Также можно задать вопросы по номеру 1414 или в Telegram чат-боте https://t.me/SalyqBot», – рассказали в комитете.

Информация о порядке прохождения процедуры банкротства также опубликована на сайтах Министерства финансов РК и Комитета госдоходов.

 

 

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