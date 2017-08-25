​За безбарьерную среду

О своем участии в Неделе зая­вили представители госорганов, деловых кругов и бизнесмены из 42 стран, в том числе Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки. Весьма символично, что проходит встреча в рамках международной выставки ­ЭКСПО, достижения которой, как сказал на открытии пленарного заседания Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, также будут способствовать гармоничному переходу экономик стран союза на природоохранный, ресурсо­сберегающий, инновационный тип развития. По его мнению, масштабное мероприятие позволяет не только укрепить тесное взаимодействие между госсектором и бизнес-сообществом, но и придаст импульс для дальнейшего углубления интеграционных процессов.

Сегодня в Казахстане стабильно работают более 8 тысяч совместных со странами ЕАЭС предприя­тий, а это хороший показатель поддержки интеграции со стороны предпринимателей. Национальные экономики стран интегра­ционного объединения смогли благополучно адаптироваться к новым реалиям.

– С начала текущего года наблюдается положительная динамика основных показателей. Так, рост ВВП ЕАЭС за первый квартал года составил 0,8%. Отрадно, что промышленность растет еще лучше – 2,7%. Объем внешней торговли стран ЕАЭС в первом полугодии увеличился почти на 28%, – сообщил глава Правительства РК.

В целом, по его словам, благоприятные внутренние условия способствуют росту взаимной торговли как между государствами ЕАЭС, так и с третьими странами.

– К примеру, открыв взаимный беспошлинный доступ для товаров с Вьетнамом, мы значительно активизировали торговлю с этой страной. Итоги полугодия показывают увеличение товарооборота государств-членов ЕАЭС с Вьетнамом на 26,2%, а в денежном эквиваленте – это поч­ти полмиллиарда долларов, – сообщил Премьер-министр РК, отметив при этом, что первый опыт союза в данном направлении создает прочную основу для расширения торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами.

Особый акцент был сделан на цифровизации экономики и активном развитии проекта единого цифрового пространства ЕАЭС.

– Цифровая повестка Евразийского союза призвана стать аккумулирующей базой, куда войдут не только наши собственные наработки, но и новейшие мировые достижения. Мы работаем и над собственной цифровой повесткой и вскоре презентуем госпрограмму «Цифровой Казахстан», – сообщил Премьер-министр, напомнив, что ее основная цель заключается в диверсификации экономики, стимулировании предпринимательской деятельности и создании отраслей нового технологического уклада.

Тему цифровой повестки продолжил и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, выразив убеждение, что необходимо изначально на уровне стран-участниц союза согласовать технологи­ческие, нормативно-правовые аспекты и стандарты цифровой трансформации. Необходимо учесть и имеющиеся в рамках ЕАЭС барьеры, ограничения, ­изъятия, которых сегодня насчитывается около 60.

Впрочем, барьеры не отпугнули другие страны: более 50 государств выразили желание сотрудничать с ЕАЭС. По словам Тиграна Саркисяна, сейчас наиболее активно применяются две формы взаимодействия, причем первая – это договоры о зонах свободной торговли.

– Высший совет ЕЭК дал нам мандат для переговоров с приори­тетными семью странами. Мы в интенсивном переговорном процессе с Ираном, Израилем, Ин­дией, Сербией, Сингапуром. Второй формат – это меморандумы, которые мы заключаем со странами, желающими взаимодействовать с нами, при этом он позволяет в ходе работы выя­вить основные экономические интересы двух сторон. На данном этапе президенты определили приоритетные направления, и на ближайшие 5 лет стоит задача углублять нашу интеграцию, снимать все барьеры, – отметил председатель коллегии.

Нередко препятствия создают бюрократические проволочки, а также бесконечные согласования, что приводит, по мнению первого вице-премьера России Игоря Шувалова, к сложностям в принятии наднациональных решений. Он также отметил: в разрешении ряда вопросов в Евразийском экономическом союзе Казахстан может взять на себя лидерство.

– Мы признаем лидерство в этом проекте за Казахстаном, поскольку Президент Казах­стана был основоположником этой идеи, в 90-е годы начал уже продвигать идею евразийства и евразийского партнерства. Мы бы, конечно, хотели видеть в том числе и по проблемам ограничений и изъятий, и по проблемам построения цифровой экономики, и по многим другим важным проблемам, в том числе и по развитию самого Евразийского экономического союза лидерство Казахстана, подчеркнул Игорь Шувалов, выразив надежду, что эту позицию поддержат и другие партнеры по ЕАЭС.

В рамках форума доклад о ходе реализации Основных направлений экономического развития ЕАЭС до 2030 года представила министр ЕЭК Татьяна Валовая. По ее информации, процессы евразийской интеграции стали стимулирующим фактором для развития отдельных отраслей и сфер экономики стран ЕАЭС, повышению устойчивости экономик государств-членов и смягчению последствий от неблагоприятной внешнеэкономической конъюнк­туры.

Вместе с тем интеграционные эффекты неравномерны по различным направлениям, потенциал союза реализуется государствами-членами не в полной мере.

– Необходимо развивать сферы экономики, обладающие интеграционным потенциалом в ЕАЭС, использовать возможнос­ти транснационализации эффективных регуляторных прак­тик государств-членов. Важно также разрабатывать меры по укреплению делового и инвес­тиционного климата, созданию современной и востребованной инфраструктуры, реализации транзитного потенциала, межрегионального и приграничного сотрудничества, – сообщила Татьяна Валовая.

В первый день форума в Конгресс-центре прошел ряд мероприятий, в том числе был подписан Меморандум о сотрудничестве между экспорт­но-кредитными агентствами стран-членов Евразийского экономического союза. Сегодня «Евразийская неделя» продолжит свою работу.