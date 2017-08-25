За безбарьерную среду
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Гуляим Тулешева
О своем участии в Неделе заявили представители госорганов, деловых кругов и бизнесмены из 42 стран, в том числе Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки. Весьма символично, что проходит встреча в рамках международной выставки ЭКСПО, достижения которой, как сказал на открытии пленарного заседания Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, также будут способствовать гармоничному переходу экономик стран союза на природоохранный, ресурсосберегающий, инновационный тип развития. По его мнению, масштабное мероприятие позволяет не только укрепить тесное взаимодействие между госсектором и бизнес-сообществом, но и придаст импульс для дальнейшего углубления интеграционных процессов.