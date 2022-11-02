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За безопасное детство

Асет Калымов

Насущные проблемы сферы дошкольного образования обсуждены на встрече кандидата в президенты РК Каракат Абден с работниками детских садов Алматинской области.

Сегодня многие молодые родители работают днем и ночью, чтобы обеспечить свои семьи. Зачастую им негде оставлять детей, поэтому назрела необходимость открытия круглосуточных детских садов. Такие заведения можно учреждать на базе действующих государственных, увеличив время их работы. И это не потребует больших бюджетных затрат. Об этом и многом другом шла речь на встрече Каракат Абден с избирателями Алматинской области.

Работники дошкольных учреж­дений Енбекшиказахского района задали кандидату в президенты множество острых вопросов, требующих срочного решения. Один из них – оказание действенной государственной поддержки частным детским садам.

Частные учреждения не имеют возможности для дальнейшего развития и расширения. А их сотрудники не получают социальных льгот и уходят в госсектор. Именно поэтому предприниматели, работающие в сфере дошкольного образования, просят сделать одинаковыми правила для всех учреждений, независимо от их формы собственности.

Заведующая государственным детским садом города Есика Жанар Даинбекова сообщила, что в Енбекшиказахском районе подушевое бюджетное финансирование на содержание детей выделяется, начиная с трехлетнего возраста. Было бы неплохо распределять этот норматив и на двухлетних малышей. Тогда молодые мамы смогут раньше выйти из декретного отпуска на работу.

Еще один немаловажный воп­рос – обеспечение безопасности детей в детских садах. Необходимо разработать механизм конт­роля качества дошкольных услуг. Не меньший контроль нужен и в вопросах предоставления малышам качественных знаний, обеспечения их питанием и другими условиями.

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