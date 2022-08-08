За будущее без коррупции

Борьба с коррупцией ведется в государственном масштабе, но в этом мировом сражении победят те, кто не приемлет это общественное зло в любом его проявлении.

Безусловно, отношение к этому порочному явлению изменили январские события, референдум по поправкам в Конституцию, соз­дание Национального курултая. Через эту борьбу люди и оценивают построение Нового Справедливого Казахстана, где основные ценнос­ти – справедливость, законность, порядок и единство.

В своем Послании Президент подчеркнул: «Мы должны открыто говорить о существующих проблемах и вместе искать оптимальные пути их решения». Ключевые слова здесь – ОТКРЫТО и ВМЕСТЕ. Говоря о СМИ, Глава государства упомянул об эффективном канале коммуникаций между властью и народом с поправкой: при условии гражданской ответственности и запрете на заказы извне, за теневые гонорары. Это ведь тоже своего рода коррупция, использование своих возможностей ради обогащения. В понимании народа коррупция и есть продажность, неважно – чиновников или журналистов.

С молодежью я связываю наше общее прекрасное будущее, но и мы, старшее поколение, не должны стоять в стороне. Я – пенсионер, и за моими плечами – огромный опыт работы в строительстве, экономике, госслужбе. Десятилетия, отданные партийной и общественной работе, в том числе в народном контроле. Считаю необходимым возродить этот институт. Нечистые на руку хапуги боялись народных контролеров, и ведь это была возможность прямого участия народа в делах государства, школа управления, школа демократии.

На мой взгляд, для обеспечения прозрачности и снижения коррупционных рисков необходимы следующие меры. В первую очередь ревизия законов, в особенности нормативно-правовых актов, разработанных местными исполнительными органами. Ведь именно там кроются главные коррупционные риски – в инструкциях, правилах и т. п. Так, заявления в местные департаменты Агентства по борьбе с коррупцией самим этим ведомст­вом не рассматриваются, а лишь направляются в уполномоченные органы, то есть самим нарушителям! Делается это для того, чтобы не парализовать проверкой чью-то работу, как объяс­няет руководитель одного из местных департаментов. Что ж, давайте будем ждать полного паралича в результате заражающей все вокруг, как плесень, коррупции. Значит, нужен контроль и ограничения с самого начала – с процесса создания и принятия подзаконных актов. Коррупция не только мешает бороться с кризисами, она сама их порождает...

Следующее – недопущение коррупции в работе госорганов. Это означает уже не пробелы в законодательстве, а недостатки самих исполнителей, повышение качества человеческого капитала и качества управления. Государственные слжащие работают с людьми, поэтому они должны уметь слышать и слушать. Именно по рядовым винтикам огромной государственной машины оценивают всю власть в целом. Быть достойными представителями государства – ответственность и честь. Определяющими качествами управленца должны стать глубокое знание предмета, современный менеджмент, объективная аналитика, толерант­ность к критике. Мониторинг соцсетей, мгновенная реакция на недовольные высказывания пользователей тоже должны стать правилом для руководителя. Ведь это и есть показатель действенности управления и источник идей для преобразований.

Мы привыкли все списывать на коррупцию, винить ее во всех грехах. Но коррупция – это следст­вие. По большому счету там, где есть возможность совершить нарушения, есть и угроза коррупции. Ее причина кроется в готовности людей принимать нечестные правила и по ним играть. Искоренить такой моральный изъян, наладить сбитые нравственные настройки очень трудно. Воспитать непринятие «кривой» линии поведения не проще. Но это возможно. Проще иметь иммунитет и не заразиться, чем заболеть и долго лечиться потом.

Подрастает поколение, которое должно иметь стойкий иммунитет к коррупции, которое в принципе не сможет не то что принять, а понять это зло.

Для меня понятие патриотизм – противоположно коррупции. Мы растим патриотов, так давайте встречаться с ними, общаться почаще, неважно, в автобусе, на улице, на спортивной площадке. Наше единство проявится в незыблемых понятиях: дружить без выгоды, любить иск­ренне, трудиться честно – это и есть слагаемые достойной жизни.