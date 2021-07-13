За год, прошедший с момента принятия нового Закона РК о митингах, количество проведенных в Казахстане мирных собраний выросло почти в 10 раз

Закон РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», вступивший в силу 6 июня 2020 года, стал одним из первых шагов в комплексе политических реформ, начатых Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках реализации концепции «слышащего государства».
Выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия, Президент подчеркнул, что в казахстанском обществе необходимо прививать культуру митингов. Причем речь идет как о гражданах, которые на них собираются, так и о представителях власти, которые должны видеть в таких акциях не угрозу, а форму выражения общественного мнения.
Глава государства тогда обозначил свою принципиальную позицию – митинги допустимы, если они не нарушают закон и общественный порядок, не мешают покою граждан. Причем принцип организации таких мирных собраний должен быть уведомительным.
Все это означало, что действующий на тот момент Закон о митингах, принятый еще в 1995-м, настолько «морально устарел», что нуждается не в пересмотре и поправках, а в полной замене. Уже к концу 2019 года был разработан концептуально новый законопроект, регламентирующий вопросы организации и проведения всех форм мирных собраний.