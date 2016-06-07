​За клевету в «Одноклассниках»

Обращения в суды по таким «электронным» поводам редки и непривычны. Хотя в результате распространенной информации А. нанесла ущерб репутации гражданки Б. О том, что она якобы мошенница, обманывающая людей, узнали друзья, знакомые, родные. Но в ходе судебного разбирательства не было представлено доказательств, подтверждающих виновность менеджера в совершении приписываемых ей деяний.

Суд № 2 Костаная признал гражданку А. виновной в совершении уголовного правонарушения по статье 130 часть 2 УК РК (клевета) и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы. В областном суде приговор оставлен без изменения, а жалоба осужденной, просившей ее оправдать, – без удовлетворения.