За книгой на улицу двигай!

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Наталья Денисова, Кызылординская область

Традиционная уличная библиотека открыла свой сезон в Байконыре.

фото из открытых источников

Библиотеку размещают на местном Арбате каждое лето, и работает она до самых холодов. Идея ее создания принадлежит работникам библиотечной сис­темы города.

Слово «работает», впрочем, здесь не совсем применимо. Это обычный деревянный домик, на дверках которого размещены правила пользования библиотекой. Сюда можно положить те книги, которые тебе не нужны, – пускай возьмет их тот, кто захочет прочитать.

В уличную библиотеку можно заглянуть, чтобы обменять свою книгу на другую, которую ты еще не читал. Родители мальчиков и девочек оставляют в «домике» детскую литературу, учебники и пособия, из которых их детки «выросли».

На зиму библиотеку снимают с деревянного постамента и увозят на хранение, потому что книги все-таки портятся от сырого воздуха и низкой температуры.

– Думаю, такая уличная библиотека должна быть в каждом населенном пункте, а в больших их необходимо несколько, – делится соображениями житель Байконыра Азамат Торгаев. – Это очень удобная форма – раздать те книги, которые уже не читаешь. Удобно и для семей с детьми, так как детская литература сейчас недешевая, а в «домик» ее приносят много. Библиотека, в конце концов, – показатель уровня культуры жителей города. Вечерами на Арбате десятки скамеек заняты книгочеями, а к домику с книгами выстраивается очередь. Люди в том числе обмениваются мнениями по поводу прочитанного.

#библиотека #РК #Байконыр #уличная библиотека #Арбат

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