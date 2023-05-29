За книгой на улицу двигай! Свежий выпуск 29 мая 2023 г. 1:30 67 Наталья Денисова, Кызылординская область Традиционная уличная библиотека открыла свой сезон в Байконыре. фото из открытых источников Библиотеку размещают на местном Арбате каждое лето, и работает она до самых холодов. Идея ее создания принадлежит работникам библиотечной системы города. Слово «работает», впрочем, здесь не совсем применимо. Это обычный деревянный домик, на дверках которого размещены правила пользования библиотекой. Сюда можно положить те книги, которые тебе не нужны, – пускай возьмет их тот, кто захочет прочитать. В уличную библиотеку можно заглянуть, чтобы обменять свою книгу на другую, которую ты еще не читал. Родители мальчиков и девочек оставляют в «домике» детскую литературу, учебники и пособия, из которых их детки «выросли». На зиму библиотеку снимают с деревянного постамента и увозят на хранение, потому что книги все-таки портятся от сырого воздуха и низкой температуры. – Думаю, такая уличная библиотека должна быть в каждом населенном пункте, а в больших их необходимо несколько, – делится соображениями житель Байконыра Азамат Торгаев. – Это очень удобная форма – раздать те книги, которые уже не читаешь. Удобно и для семей с детьми, так как детская литература сейчас недешевая, а в «домик» ее приносят много. Библиотека, в конце концов, – показатель уровня культуры жителей города. Вечерами на Арбате десятки скамеек заняты книгочеями, а к домику с книгами выстраивается очередь. Люди в том числе обмениваются мнениями по поводу прочитанного. #библиотека #РК #Байконыр #уличная библиотека #Арбат