Как сообщили в областном департаменте полиции, при проверках городских увеселительных заведений особое внимание уделяется родителям, которые оставляют детей без присмотра в темное время суток. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних полицейскими составлены соответствующие протоколы по статье 127 КоАП в отношении девяти взрослых. Вместе с ними к ответственности привлечены четыре владельца увеселительных заведений, допустивших нахождение подростков на территории их субъектов бизнеса после 22 часов.

Стражи правопорядка проверили семь загородных лагерей, где провели профилактические беседы с персоналом и отдыхаю­щими детьми. В результате на учет поставлены восемь несовершеннолетних и четверо взрослых, исполняющих свои родительские обязанности ненадлежащим образом.

Полицейские напоминают, что нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей в увеселительных заведе­ниях после 22.00 и вне дома после 23 часов является административным правонарушением. Ведь именно в ночное время чаще всего подростки оказываются в зоне риска, становясь жертвами или участниками противоправных действий. И ответственность за подобные факты ложится на плечи взрослых.