«За окном дикие минуса»

Первыми тревогу забили горожане, заметившие, что вдвое снизилась подача теплоносителя, а температура его составляет всего 35 градусов.

Как позже выяснилось, в 9.35 воскресного утра в результате отключения электроэнергии со стороны электроснабжающей организации произошел сбой в котельной «Габбасова», а через пятнадцать минут вышел из строя один из двух котлоагрегатов.

Сначала в акимате города сообщили, что ведутся работы по восстановлению основной электрической схемы. К вечеру появилось новое сообщение: нормальная подача тепла возобновится в полночь... Но в понедельник утром в домах не потеплело.

С 23 января занятия в СОШ № 1, 31, гимназии № 6 в связи с ремонтными работами в котельной были переведены на дистанционный формат.

Котельная «Габбасова» отап­ливает 66 многоэтажек и 138 частных домов, так называемый «золотой квадрат», в районе находятся административные здания, в том чис­ле областной акимат.