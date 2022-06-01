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Общество
"За полгода завершить невозможно" – в Генпрокуратуре объяснили долгое расследование январских событий
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель начальника 1-службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов отметил сложность расследования январских событий. По его словам, быстро завершить следствие невозможно по ряду объективных причин, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Генеральная прокуратура продолжает работу по установлению всех причин и деталей январских событий. Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. По своей специфике они очень сложные в плане расследования и доказывания, не только для нашей страны, но и за рубежом. За три месяца или полгода завершить такие уголовные дела невозможно», - заявил Елдос Килымжанов.

По его словам, это связано с тем, что в результате беспорядков были повреждены 1,5 тыс. объектов, и по каждому из них следствие проводило осмотр, изъятие вещественных доказательств, экспертизу по оценке материального ущерба.

При этом, по уголовным делам проходят больше тысячи подозреваемых. С каждым из них следователи проводят допросы, очные ставки, проверки и уточнение показаний на месте и другое.

«На сегодня только по делам специальных прокуроров в восьми регионах страны проведено более 20 тысяч следственных действий, назначено 3,5 тысячи судебных экспертиз. Вся работа делается с целью выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения. По мере установления новых обстоятельств, результаты будут доведены до сведения общественности», - заверил Елдос Килымжанов.

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